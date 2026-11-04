Впервые с 1932 года: демократы сенсационно победили на выборах в Сенат в Канзасе

Представитель Демократической партии США Адам Гамильтон завоевал место в Сенате от штата Канзас. Это стало первой победой демократов на сенатских выборах в этом регионе за последние 94 года.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

Что известно о кандидатах?

62-летний Гамильтон является пастором, основателем и руководителем одной из крупнейших методистских церквей США, расположенной в районе Канзас-Сити. Он также написал более 30 книг. Во время кампании он называл себя независимым демократом и призывал к сотрудничеству между представителями различных политических сил.

Среди его главных предвыборных приоритетов были доступность жизни, здравоохранение и социальные программы. Он также выступал за ограничение сроков пребывания политиков на должностях и критиковал однопартийцев, пытаясь заручиться поддержкой умеренных избирателей и части республиканцев.

Со своей стороны, Роджер Маршалл представляет Канзас в Сенате с 2021 года. До начала политической карьеры он работал акушером-гинекологом. Во время кампании его критиковали из-за судебных исков против сотен бывших пациентов, задолжавших за медицинские услуги.

Поражение Маршалла стало серьезным ударом для республиканцев, которые непрерывно удерживали контроль над обоими сенатскими местами от Канзаса почти столетие.

В рядах Республиканской партии разгорелись внутренние дискуссии о причинах поражения на фоне длительного доминирования Трампа в американской политике. Часть однопартийцев открыто возложила ответственность за провал на действующий курс руководства.

Раскол мнений среди республиканцев

Представитель штата Кентукки Томас Месси, который ранее разошелся во взглядах с Трампом из-за войны в Иране и подхода администрации к делам Эпштейна, заявил о вине самой партии.

"Сегодняшний результат не связан с верой в демократов или социалистические принципы; речь идет о привлечении республиканцев к ответственности за нарушение своих обещаний", – написал Месси на платформе X.

В то же время другие высокопоставленные чиновники выступили в защиту партии и достижений последних лет. Они подчеркнули, что политический курс пошел на пользу экономике и безопасности страны.

"За последние два года республиканцы в Сенате продемонстрировали внушительный список достижений, который сделал улицы безопаснее, принес больше денег в карманы американцев и открыл новые возможности для семей и бизнеса", – заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн в соцсети X.

Он также добавил, что республиканцы намерены и дальше координировать усилия с Белым домом: "К счастью, у нас все еще есть президент Трамп в Белом доме, и мы будем работать с ним, чтобы остановить худшие проявления демократического экстремизма".