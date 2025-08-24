Ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага в ЕС и других странах окрасили здания в цвета украинского флага. Дипломаты оставили слова поддержки для украинцев.

Какие здания в ЕС подсветили ко Дню Независимости?

"В честь Дня независимости Украины здание Совета Европы подсвечивается сине-желтым цветом в знак солидарности с Украиной. ЕС солидарен с Украиной и ее народом и решительно осуждает агрессивную войну России", – написали в Совете Европы.



Совет Европы поздравляет украинцев / Фото со страницы Совета Европы в Х

А в Еврокомиссии оставили еще больше добрых слов к украинскому празднику.

Украина всегда может рассчитывать на Европу. Накануне Дня Независимости Украины мы подсветили нашу штаб-квартиру Берлемон (в Брюсселе – 24 Канал). Это дань уважения мужеству, боли и надежде народа, который проходит трудный путь. Мы вместе строим светлое будущее.



ЕК поддерживает Украину в ее День Независимости / Фото со страницы Еврокомиссии в Х

У Латвии сине-желтые цвета появились еще 23 августа – на День Флага.

"Поздравляя Украину с Днем государственного флага 23 августа и Днем Независимости 24 августа, у здания министерства иностранных дел развеваются флаги, а фасад освещается цветами. Желаем нашим друзьям в Украине силы и выносливости!" – написали дипломаты.

Сине-желтые лучи поддержки из Латвии / Фото со страницы МИД Латвии в Х

Посольство Украины в Канаде также выложило красивые фото.

"В этот вечер парламент Канады засиял в наших национальных цветах, напоминая нам о единстве, которое разделяют канадцы и украинцы. Мы благодарны Канадско-украинской парламентской группе дружбы и ее председателю Ивану Бейкеру, депутату парламента, за то, что сделали этот символический жест возможным. Офис премьер-министра также подсвечен украинскими сине-желтыми цветами – мощный символ солидарности в 34-ю годовщину нашей Независимости", – акцентировали там.

Парламент Канады и офис премьер-министра присоединились к акции / Фото со страницы Посольства Украины в Канаде

Важно сказать, что 24 августа Киев впервые посетил Марк Карни. Он пообещал выделить более 1 миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Также Украина и Канада будут производить дроны. И, возможно, в Украину приедут миротворцы из Канады.