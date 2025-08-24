Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио поздравили народ Украины с Днем Независимости. Политики заявили, что Соединенные Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение на сайте Государственного департамента США и письмо Трампа, которое опубликовал Владимир Зеленский.

Читайте также Украинцы объединяются во всем мире: как празднуют День Независимости за рубежом

Как Трамп и Рубио поздравили украинцев?

В письме ко Дню Независимости Дональд Трамп написал, что украинский народ имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих.

В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства,

– говорится в тексте.

Американский лидер также вспомнил о войне в Украине и подчеркнул, что сейчас "пришло время положить конец бессмысленным убийствам". По словам Трампа, Соединенные Штаты поддерживают урегулирование на основе переговоров, которое приведет к "прочному, длительного мира, что положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку в борьбе за независимость, свободу и мир.

Госсекретарь США Марко Рубио в своем приветственном обращении также выразил надежду на то, что войну в Украине удастся урегулировать путем переговоров. Он отметил, что это сохранит суверенитет Украины и гарантирует долгосрочную безопасность государства.

В этот День Независимости, когда вы отдаете дань уважения истории своей страны, Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее развитие нашего партнерства в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран,

– говорится в обращении Рубио.

Зеленский записал обращение ко Дню Независимости

Сам Владимир Зеленский также обратился к гражданам и поздравил их с Днем Независимости. Глава государства подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир. В то же время каким будет наше будущее, решать только украинцам. И мир, по словам Зеленского, это знает и уважает.

Президент также отметил, что сегодня независимость закаляется на поле боя, она закрывает небо каждую ночь, спасает жизни в больницах, тушит огонь и учит.