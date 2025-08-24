"США верят в ваше будущее": Трамп и Рубио поздравили Украину с Днем Независимости
- Дональд Трамп и Марко Рубио поздравили Украину с Днем Независимости, выразив поддержку ее суверенитету и будущему.
- Трамп отметил необходимость завершения войны путем переговоров, а Рубио выразил надежду на дальнейшее партнерство в экономике и безопасности.
- Владимир Зеленский поблагодарил США за поздравления и поддержку в борьбе за независимость.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио поздравили народ Украины с Днем Независимости. Политики заявили, что Соединенные Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение на сайте Государственного департамента США и письмо Трампа, которое опубликовал Владимир Зеленский.
Как Трамп и Рубио поздравили украинцев?
В письме ко Дню Независимости Дональд Трамп написал, что украинский народ имеет несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих.
В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства,
– говорится в тексте.
Американский лидер также вспомнил о войне в Украине и подчеркнул, что сейчас "пришло время положить конец бессмысленным убийствам". По словам Трампа, Соединенные Штаты поддерживают урегулирование на основе переговоров, которое приведет к "прочному, длительного мира, что положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку в борьбе за независимость, свободу и мир.
Госсекретарь США Марко Рубио в своем приветственном обращении также выразил надежду на то, что войну в Украине удастся урегулировать путем переговоров. Он отметил, что это сохранит суверенитет Украины и гарантирует долгосрочную безопасность государства.
В этот День Независимости, когда вы отдаете дань уважения истории своей страны, Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее развитие нашего партнерства в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран,
– говорится в обращении Рубио.
Зеленский записал обращение ко Дню Независимости
Сам Владимир Зеленский также обратился к гражданам и поздравил их с Днем Независимости. Глава государства подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир. В то же время каким будет наше будущее, решать только украинцам. И мир, по словам Зеленского, это знает и уважает.
Президент также отметил, что сегодня независимость закаляется на поле боя, она закрывает небо каждую ночь, спасает жизни в больницах, тушит огонь и учит.