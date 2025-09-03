Охватывает "всю планету": в Китае впервые представили межконтинентальную баллистику DF-61
На военном параде в Китае продемонстрировали новейшие стратегические вооружения. В частности, была представлена межконтинентальная баллистическая ракета DF-61.
Пекин подчеркнул готовность защищать национальный суверенитет и отстаивать достоинство страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.
Какое оружие представили в Китае?
На параде 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине впервые показали межконтинентальную баллистическую ракету DF-61 на мобильной платформе. Кроме нее, были представлены также баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, подводная межконтинентальная JL-3 и новая версия наземной МБР DF-31.
Что известно о ракете DF-61 и аналоге?
Некоторые эксперты считают, что DF-61 является обновленной версией DF-41.
По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 может нести до восьми боеголовок мощностью 250 килотонн каждая или десять боеголовок по 150 килотонн. Ее максимальная дальность полета составляет примерно 12 – 15 тысяч километров.
Государственное информационное агентство "Синьхуа" отметило, что Китай впервые продемонстрировал полный комплекс дальнобойных стратегических систем, которые формируют "триединую" ядерную силу – на земле, в море и в воздухе.
Также добавили, что этот потенциал является "стратегическим козырем" для защиты суверенитета и национального достоинства Китая. В то же время росСМИ отмечают, что радиус поражения ракеты "охватывает всю планету".
Что известно о военном параде в Китае?
В Пекине 3 сентября провели масштабный военный парад к 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне.
На мероприятии присутствовали 26 иностранных лидеров, среди которых Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Президент США обвинил Китай, Россию и Северную Корею в заговоре против Америки.
Во время парада были продемонстрированы также гиперзвуковые ракеты.