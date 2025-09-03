На военном параде в Китае продемонстрировали новейшие стратегические вооружения. В частности, была представлена межконтинентальная баллистическая ракета DF-61.

Пекин подчеркнул готовность защищать национальный суверенитет и отстаивать достоинство страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какое оружие представили в Китае?

На параде 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине впервые показали межконтинентальную баллистическую ракету DF-61 на мобильной платформе. Кроме нее, были представлены также баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, подводная межконтинентальная JL-3 и новая версия наземной МБР DF-31.

Первая презентация новой ракеты DF-61: смотрите видео

Что известно о ракете DF-61 и аналоге? Некоторые эксперты считают, что DF-61 является обновленной версией DF-41.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 может нести до восьми боеголовок мощностью 250 килотонн каждая или десять боеголовок по 150 килотонн. Ее максимальная дальность полета составляет примерно 12 – 15 тысяч километров.



Государственное информационное агентство "Синьхуа" отметило, что Китай впервые продемонстрировал полный комплекс дальнобойных стратегических систем, которые формируют "триединую" ядерную силу – на земле, в море и в воздухе.

Также добавили, что этот потенциал является "стратегическим козырем" для защиты суверенитета и национального достоинства Китая. В то же время росСМИ отмечают, что радиус поражения ракеты "охватывает всю планету".

Что известно о военном параде в Китае?