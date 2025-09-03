Охоплює "усю планету": в Китаї вперше представили міжконтинентальну балістику DF-61
- У Китаї на параді вперше продемонстрували міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 та інші стратегічні озброєння.
- Ракета DF-61 вважається оновленою версією DF-41 з можливістю нести до восьми боєголовок, а її дальність польоту становить до 15 тисяч кілометрів.
- Китай продемонстрував повний комплекс далекобійних стратегічних систем, що формують "триєдину" ядерну силу, як стратегічний козир для захисту суверенітету країни.
На військовому параді в Китаї продемонстрували новітні стратегічні озброєння. Зокрема, була представлена міжконтинентальна балістична ракета DF-61.
Пекін підкреслив готовність захищати національний суверенітет і відстоювати гідність країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.
Яку зброю представили у Китаї?
На параді 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні вперше показали міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 на мобільній платформі. Крім неї, були представлені також балістична ракета повітряного базування JL-1, підводна міжконтинентальна JL-3 та нова версія наземної МБР DF-31.
Що відомо про ракету DF-61 та аналог?
Деякі експерти вважають, що DF-61 є оновленою версією DF-41.
За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), міжконтинентальна балістична ракета DF-41 може нести до восьми боєголовок потужністю 250 кілотонн кожна або десять боєголовок по 150 кілотонн. Її максимальна дальність польоту становить приблизно 12 – 15 тисяч кілометрів.
Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" зазначило, що Китай вперше продемонстрував повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують "триєдину" ядерну силу – на землі, у морі та в повітрі.
Також додали, що цей потенціал є "стратегічним козирем" для захисту суверенітету та національної гідності Китаю. Водночас росЗМІ зазначають, що радіус ураження ракети "охоплює усю планету".
Що відомо про військовий парад у Китаї?
У Пекіні 3 вересня провели масштабний військовий парад до 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.
На заході були присутні 26 іноземних лідерів, серед яких Володимир Путін і Кім Чен Ин.
Президент США звинуватив Китай, Росію та Північну Корею у змові проти Америки.
Під час параду були продемонстровані також гіперзвукові ракети.