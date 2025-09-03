На військовому параді в Китаї продемонстрували новітні стратегічні озброєння. Зокрема, була представлена міжконтинентальна балістична ракета DF-61.

Пекін підкреслив готовність захищати національний суверенітет і відстоювати гідність країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також У Пекіні відбувся військовий парад із Путіним і Кім Чен Ином: Трамп звинуватив їх у змові

Яку зброю представили у Китаї?

На параді 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні вперше показали міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 на мобільній платформі. Крім неї, були представлені також балістична ракета повітряного базування JL-1, підводна міжконтинентальна JL-3 та нова версія наземної МБР DF-31.

Перша презентація нової ракети DF-61: дивіться відео

Що відомо про ракету DF-61 та аналог? Деякі експерти вважають, що DF-61 є оновленою версією DF-41.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), міжконтинентальна балістична ракета DF-41 може нести до восьми боєголовок потужністю 250 кілотонн кожна або десять боєголовок по 150 кілотонн. Її максимальна дальність польоту становить приблизно 12 – 15 тисяч кілометрів.



Джерело: Мілітарний

Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" зазначило, що Китай вперше продемонстрував повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують "триєдину" ядерну силу – на землі, у морі та в повітрі.

Також додали, що цей потенціал є "стратегічним козирем" для захисту суверенітету та національної гідності Китаю. Водночас росЗМІ зазначають, що радіус ураження ракети "охоплює усю планету".

Що відомо про військовий парад у Китаї?