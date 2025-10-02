Российская разведка готовила теракты в ЕС: задержан агент ГРУ
Польские спецслужбы предотвратили серию терактов российской военной разведки. Диверсии планировались сразу в нескольких странах ЕС.
В Польше заявили, что ГРУ готовило диверсии на территории ЕС, в частности в Польше, Литве и Германии. Пишет 24 Канал со ссылкой на Wyborcza.pl.
Читайте также Польша отказалась выдать агента России ГРУ, которого подозревают в диверсиях с посылками
Что говорит польское следствие?
В Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили о задержании агента российской разведки, который планировал осуществить ряд терактов в ЕС.
По данным следствия, российская разведка поручила Владиславу Г. добыть лопату, на кладбище выкопать замаскированные под консервы с кукурузой банки и оставить их в указанном месте вблизи польского города Лодзь.
По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы,
– отмечают польские спецслужбы.
Где планировались теракты?
Впоследствии следствие обнаружило, что подобные диверсии готовили не только в Польше, вероятно, еще в Литве и Германии. В частности, в Литве обнаружили похожие "взрывные консервы".
Задержанного также связывают с перевозкой деталей для БпЛА и SIM-карт между этими странами.
За подтверждение подозрений агенту ГРУ может грозить пожизненное заключение. Следствие планируют завершить до конца года.
Какие провокации Кремля в Европе наблюдались ранее?
Для раскола отношений между Польшей и Украиной, Кремль готовил так называемых "зеленых человечков" в Польше.
Летом 2025 в Литве была разоблачена группа лиц, которые по приказу ГРУ планировали теракты с использованием взрывных устройств. Взрывчатка была замаскирована в массажные подушки и отправлена в Великобританию и Польшу.
В марте 2024 в Вильнюсе внутри магазина IKEA сдетонировало взрывное устройство с таймером. Власти уверены – это дело рук российских спецслужб.