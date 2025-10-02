Польские спецслужбы предотвратили серию терактов российской военной разведки. Диверсии планировались сразу в нескольких странах ЕС.

В Польше заявили, что ГРУ готовило диверсии на территории ЕС, в частности в Польше, Литве и Германии. Пишет 24 Канал со ссылкой на Wyborcza.pl.

Что говорит польское следствие?

В Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили о задержании агента российской разведки, который планировал осуществить ряд терактов в ЕС.

По данным следствия, российская разведка поручила Владиславу Г. добыть лопату, на кладбище выкопать замаскированные под консервы с кукурузой банки и оставить их в указанном месте вблизи польского города Лодзь.

По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы,

– отмечают польские спецслужбы.

Где планировались теракты?

Впоследствии следствие обнаружило, что подобные диверсии готовили не только в Польше, вероятно, еще в Литве и Германии. В частности, в Литве обнаружили похожие "взрывные консервы".

Задержанного также связывают с перевозкой деталей для БпЛА и SIM-карт между этими странами.

За подтверждение подозрений агенту ГРУ может грозить пожизненное заключение. Следствие планируют завершить до конца года.

Какие провокации Кремля в Европе наблюдались ранее?