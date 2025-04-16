Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что известно о деле с терактом в IKEA

Подозреваемого, которому также инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ, доставили в суд на закрытое слушание под конвоем Службы общественной безопасности.

Инцидент, произошедший в марте 2024 года в Вильнюсе, литовская прокуратура классифицировала как террористический акт. В середине марта дело передали в суд, выдвинув обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: совершение террористического акта, действия с террористическим умыслом и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года внутри магазина IKEA в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером. Взрыв вызвал пожар и нанес значительный материальный ущерб.

Власти утверждают, что нападение организовала террористическая группа, которая координировала свои действия через зашифрованные сообщения в соцсетях. Эту группу подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Прокуратура считает, что акт был заказан и организован лицами, которые сотрудничают со спецслужбами России.

Кого подозревают в совершении нападения

В совершении нападения подозревают двух граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому тогда еще было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Другого подозреваемого задержали на территории Польши.

По словам официальных лиц, следствие продолжается, а организаторов теракта и еще нескольких человек объявлен в международный розыск.

Подозреваемый в поджоге IKEA / Фото R. Riabovas / BNS

Обвиняемого задержали 13 мая 2024 года недалеко от города Паневежис. По данным следствия, он направлялся автобусом в Ригу и, вероятно, планировал новую атаку, используя материалы, которые ранее хранились в Литве.

Кроме того, IKEA подала гражданский иск на сумму 485 тысяч евро для компенсации ущерба.

К слову, ранее WSJ писали, что в России появилось спецподразделение диверсантов, известное как Департамент специальных задач (SSD), который нацелен на тайные атаки, покушения и саботажи по всей Европе и других странах мира. По данным СМИ, его деятельностью руководят генерал-полковник Андрей Аверьянов и его заместитель генерал-лейтенант Иван Касьяненко.