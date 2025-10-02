Укр Рус
2 жовтня, 11:55
2

Російська розвідка готувала теракти в ЄС: затримано агента ГРУ

Діана Подзігун

Польські спецслужби запобігли серії терактів російської військової розвідки. Диверсії планувались одразу в декількох країнах ЄС.

У Польщі заявили, що ГРУ готувало диверсії на території ЄС, зокрема у Польщі, Литві та Німеччині. Пише 24 Канал із посиланням на Wyborcza.pl.

Що каже польське слідство? 

У Агенстві внутрішньої безпеки Польщі повідомили про затримання агента російської розвідки, який планував здійснити низку терактів в ЄС. 

За даними слідства, російська розвідка доручила Владиславу Г. добути лопату, на цвинтарі викопати замасковані під консерви з кукурудзою банки та залишити їх у зазначеному місці поблизу польського міста Лодзь.

За нашою версією, російська військова розвідка, ГРУ, готувала теракти з використанням дронів і консервних банок, що містили потужну вибухівку замість кукурудзи, 
– зазначають польські спецслужби. 

Де планувались теракти?

Згодом слідство виявило, що подібні диверсії готували не лише в Польщі, ймовірно, ще в Литві та Німеччині. Зокрема, у Литві виявили схожі "вибухові консерви". 

Затриманого також пов'язують із перевезенням деталей для БпЛА та SIM-карток між цими країнами.

За підтвердження підозр агенту ГРУ може загрожувати довічне ув’язнення. Слідство планують завершити до кінця року.

Які провокації Кремля в Європі спостерігались раніше? 