У Польщі заявили, що ГРУ готувало диверсії на території ЄС, зокрема у Польщі, Литві та Німеччині. Пише 24 Канал із посиланням на Wyborcza.pl.

Що каже польське слідство?

У Агенстві внутрішньої безпеки Польщі повідомили про затримання агента російської розвідки, який планував здійснити низку терактів в ЄС.

За даними слідства, російська розвідка доручила Владиславу Г. добути лопату, на цвинтарі викопати замасковані під консерви з кукурудзою банки та залишити їх у зазначеному місці поблизу польського міста Лодзь.

За нашою версією, російська військова розвідка, ГРУ, готувала теракти з використанням дронів і консервних банок, що містили потужну вибухівку замість кукурудзи,

– зазначають польські спецслужби.

Де планувались теракти?

Згодом слідство виявило, що подібні диверсії готували не лише в Польщі, ймовірно, ще в Литві та Німеччині. Зокрема, у Литві виявили схожі "вибухові консерви".

Затриманого також пов'язують із перевезенням деталей для БпЛА та SIM-карток між цими країнами.

За підтвердження підозр агенту ГРУ може загрожувати довічне ув’язнення. Слідство планують завершити до кінця року.

Які провокації Кремля в Європі спостерігались раніше?