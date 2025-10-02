У Польщі заявили, що ГРУ готувало диверсії на території ЄС, зокрема у Польщі, Литві та Німеччині. Пише 24 Канал із посиланням на Wyborcza.pl.
Що каже польське слідство?
У Агенстві внутрішньої безпеки Польщі повідомили про затримання агента російської розвідки, який планував здійснити низку терактів в ЄС.
За даними слідства, російська розвідка доручила Владиславу Г. добути лопату, на цвинтарі викопати замасковані під консерви з кукурудзою банки та залишити їх у зазначеному місці поблизу польського міста Лодзь.
За нашою версією, російська військова розвідка, ГРУ, готувала теракти з використанням дронів і консервних банок, що містили потужну вибухівку замість кукурудзи,
– зазначають польські спецслужби.
Де планувались теракти?
Згодом слідство виявило, що подібні диверсії готували не лише в Польщі, ймовірно, ще в Литві та Німеччині. Зокрема, у Литві виявили схожі "вибухові консерви".
Затриманого також пов'язують із перевезенням деталей для БпЛА та SIM-карток між цими країнами.
За підтвердження підозр агенту ГРУ може загрожувати довічне ув’язнення. Слідство планують завершити до кінця року.
Які провокації Кремля в Європі спостерігались раніше?
Задля розколу відносин між Польщею та Україною, Кремль готував так званих "зелених чоловічків" в Польщі.
Влітку 2025 в Литві було викрито групу осіб, які за наказом ГРУ планували теракти із використанням вибухових пристроїв. Вибухівку було замасковано в масажні подушки та відправлено до Великої Британії та Польщі.
В березні 2024 у Вільнюсі всередині магазину IKEA здетонував вибуховий пристій із таймером. Влада впевнена – це справа рук російських спецслужб.