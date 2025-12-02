2 декабря, 23:59
Дмитриев назвал переговоры в Москве "продуктивными"
Кирилл Дмитриев назвал переговоры в Москве "продуктивными". Российский диктатор Владимир Путин имел разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Переговоры в Москве уже завершились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Дмитриева в X.
Как Дмитриев высказался о переговорах в Москве?
Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры Путина и спецпредставителя президента США Уиткоффа в Москве "продуктивными".
В то же время советник Путина Юрий Ушаков отметил, что разговор был "конструктивным, крайне полезным и содержательным".