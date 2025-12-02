2 грудня, 23:59
Дмитрієв назвав переговори у Москві "продуктивними"
Кіріл Дмитрієв назвав переговори у Москві "продуктивними". Російський диктатор Владімір Путін мав розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
Переговори у Москві вже завершилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіріла Дмитрієва у X.
Як Дмітрієв висловився щодо переговорів у Москві?
Директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв назвав переговори Путіна і спецпредставника президента США Віткоффа у Москві "продуктивними".
Водночас радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що розмова була "конструктивною, вкрай корисною і змістовною".