Кіріл Дмитрієв назвав переговори у Москві "продуктивними". Російський диктатор Владімір Путін мав розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Переговори у Москві вже завершилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіріла Дмитрієва у X.

Дивіться також Після перемовин з Україною: експрацівник Держдепу США припустив із чим Віткофф поїхав до Путіна

Як Дмітрієв висловився щодо переговорів у Москві?

Директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв назвав переговори Путіна і спецпредставника президента США Віткоффа у Москві "продуктивними".

Водночас радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що розмова була "конструктивною, вкрай корисною і змістовною".