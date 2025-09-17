Один из ближайших соратников Владимира Путина добровольно покидает Кремль. Речь идет о заместителе главы президентской администрации – 66-летнем Дмитрии Козаке.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили российские журналисты со ссылкой на якобы осведомленные источники в Москве. Детали читайте на сайте 24 Канала.

Почему Козак добровольно уходит из Кремля?

Еще 29 августа Путин подписал указ о расформировании двух управлений президентской администрации, которыми руководил Козак: управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству.

На замену им создали одно управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое доверили Сергею Кириенко.

После поговаривали, что Козаку предоставят должность представителя российского диктатора в Северо-Западном федеральном округе.

Однако несмотря на это, соратник Путина, по ряду свидетельств близких к нему людей, "тяготился причастностью к происходящему", поэтому считал необходимым оставить государственную службу.

Российские журналисты отмечают – когда информация об уходе Козака будет подтверждена официально, это станет "уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по собственному желанию выходит такой высокопоставленный чиновник".

Как Козак попал в немилость Путина?