Украина в шутку предлагала назвать часть Донбасса "Доннилендом" во время переговоров, – NYT
- Украинские чиновники в шутку обсуждали идею назвать часть Донбасса "Донниленд" в честь Дональда Трампа, чтобы склонить его администрацию против территориальных требований России.
- Украинский переговорщик даже разработал символику для "Донниленда", используя искусственный интеллект, но неясно, видели ли это американские представители.
Украина на переговорах с США якобы обсуждала идею назвать часть Донбасса в честь Дональда Трампа – "Донниленд". Это рассматривалось, как дипломатический инструмент для склонения американского президента на свою сторону и усиления давления на Россию.
Об этом пишет The New York Times.
Действительно ли Украина предлагала назвать часть Донбасса "Донниленд"?
Четыре человека, которые ознакомлены с ходом переговоров, заявили, что украинские чиновники предполагали, что часть Донбасса, за которую Россия до сих пор борется, можно было бы назвать "Донниленд" в честь американского лидера Дональда Трампа.
Это было частью попытки убедить администрацию Трампа больше сопротивляться территориальным требованиям России,
– говорят источники издания.
Информированные лица сообщили, что украинский переговорщик якобы разработал символику – зелено-золотой флаг и гимн, созданные с использованием искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. Впрочем пока не уточняется, видели ли это американские представители.
Отметим, что с тех пор Россия и Украина не достигли уступок по контролю над территориями, несмотря на продолжение обсуждений других вопросов, в частности гарантий послевоенной безопасности.
Какую территорию хотели переименовать в "Донниленд" / Карта The New York Times
Какие последние новости о мирных переговорах?
Заместитель постпреда США Тэмми Брюс 21 апреля призвала Россию и Украину возобновить переговорный процесс и союзников Кремля прекратить поддержку военных действий. Дипломат также обратилась к Кремлю с просьбой вернуть украинских незаконно депортированных детей.
18 апреля глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что возобновление мирных переговоров с Украиной не является приоритетом для России. В то же время Кремль положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.
Несколько ранее лидер Украины Владимир Зеленский выразил надежду о продолжении диалога с США по завершению войны в Украине. Вскоре в Киев прибудут представители Дональда Трампа, Кушнер и Уиткофф, хотя точная дата их визита пока неизвестна.