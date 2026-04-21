Украина в шутку предлагала назвать часть Донбасса "Доннилендом" во время переговоров, – NYT

Украина на переговорах с США якобы обсуждала идею назвать часть Донбасса в честь Дональда Трампа – "Донниленд". Это рассматривалось, как дипломатический инструмент для склонения американского президента на свою сторону и усиления давления на Россию.

Об этом пишет The New York Times.

Смотрите также США в ООН призвали Украину и Россию сесть за стол переговоров

Действительно ли Украина предлагала назвать часть Донбасса "Донниленд"?

Четыре человека, которые ознакомлены с ходом переговоров, заявили, что украинские чиновники предполагали, что часть Донбасса, за которую Россия до сих пор борется, можно было бы назвать "Донниленд" в честь американского лидера Дональда Трампа.

Это было частью попытки убедить администрацию Трампа больше сопротивляться территориальным требованиям России,

– говорят источники издания.

Информированные лица сообщили, что украинский переговорщик якобы разработал символику – зелено-золотой флаг и гимн, созданные с использованием искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. Впрочем пока не уточняется, видели ли это американские представители.

Отметим, что с тех пор Россия и Украина не достигли уступок по контролю над территориями, несмотря на продолжение обсуждений других вопросов, в частности гарантий послевоенной безопасности.



Какую территорию хотели переименовать в "Донниленд" / Карта The New York Times

Какие последние новости о мирных переговорах?