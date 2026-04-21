Про це пише The New York Times.

Дивіться також США в ООН закликали Україну та Росію сісти за стіл переговорів

Чи справді Україна пропонувала назвати частину Донбасу "Донніленд"?

Чотири особи, які ознайомлені із перебігом переговорів, заявили, що українські чиновники припускали, що частину Донбасу, за яку Росія досі бореться, можна було б назвати "Донніленд" на честь Дональда Трампа.

Це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам Росії,

– кажуть джерела видання.

Проінформоване джерело повідомило, що український переговірник нібито розробив символіку – зелено-золотий прапор та гімн, створені з використанням штучного інтелекту, зокрема ChatGPT. Втім наразі не уточнюється, чи бачили це американські представники.

Зазначимо, що з того часу Росія та Україна не досягли поступок щодо контролю над територіями, попри продовження обговорень інших питань, зокрема гарантій післявоєнної безпеки.



Яку територію хотіли перейменувати на "Донніленд" / Карта The New York Times