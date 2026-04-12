В Эстонии на пляже нашли крыло дрона: он оказался украинским

На морском побережье в Эстонии нашли обломок дрона. Предварительно, он является украинским.

Утром 12 апреля в уезде Ляен-Вирумаа местный житель обнаружил на пляже Кальви фрагмент дрона. Об этом пишет ERR.

Смотрите также Никаких шансов: американский ветеран объяснил, как для России завершится нападение на НАТО

Как украинский дрон попал к берегу Эстонии?

В полиции заявили, что речь идет не о падении беспилотника. По данным правоохранителей, морские волны выбросили крыло дрона на пляж.

Предварительно, найденный фрагмент является частью именно украинского дрона. Сейчас еще продолжаются следственные действия.

Следует заметить, что пляж Кальви расположен на побережье Финского залива в северной части Эстонии.

Куда выбросило украинский дрон: смотрите видео

Село Кальви расположено всего в 70 – 80 километрах от Усть-Луга, крупного морского порта на северо-западе России, на побережье Финского залива Балтийского моря.

Напомним, что Усть-Луга периодически оказывается под ударами украинских дронов. В частности, одна из последних атак произошла 7 апреля.

На побережье Турции нашли американский морской дрон