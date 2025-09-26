Российские дроны над европейскими столицами рискуют стать постоянным явлением, особенно при отсутствии жесткого ответа со стороны НАТО или совместных решений на уровне Евросоюза. Москва сейчас активно тестирует способность приграничных стран реагировать на потенциальную угрозу – не только на уровне стандартных канцелярских заявлений о "провокации", но и через проверку способности европейских сил противовоздушной обороны уничтожать подобные цели.

24 Канал проанализировал ситуацию с пролетами российских беспилотников над территориями стран-членов НАТО, выяснил, по какому принципу россияне выбирают очередную "жертву" для своих провокаций, и какая реакция со стороны союзников действительно может остановить эти атаки. В этом нам помог разобраться офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании-производителя РЭБ Анатолий Храпчинский.

Дроны над Данией: почему Россия наглеет и как стоит реагировать?

Дания в очередной раз за неделю была вынуждена закрыть воздушное пространство над собственным аэропортом из-за угрозы со стороны беспилотников. Местные правоохранители сообщили, что заметили "несколько дронов" в небе вблизи аэропорта Ольборг, который одновременно является и военной базой. Дания до сих пор не установила, кто стоит за запуском этих летательных аппаратов, дипломатично назвав их "неизвестными по происхождению", параллельно охарактеризовав операторов БПЛА как "профессиональных актеров".



За несколько дней до этого такие же "неизвестные дроны" парализовали работу аэропорта в столице Дании – Копенгагене. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала это "серьезной атакой на критическую инфраструктуру" и публично предположила причастность России, соединив эти инциденты с российскими провокациями в Польше, Румынии и Эстонии. Последняя, в частности, перехватила российские истребители, которые незаконно нарушили ее воздушное пространство.

Подобные инциденты в течение последнего месяца также были зафиксированы в соседней Норвегии. Аэропорт в Осло пришлось временно закрыть, чтобы избежать рисков для гражданских авиалайнеров. Однако самой масштабной провокацией до сих пор остается атака на Польшу, когда для перехвата вражеских БПЛА поднимали авиацию НАТО, которая базируется на ее территории.

Несмотря на то, что большинство этих беспилотников, вероятнее всего, не имеет боевой части и не ставит своей целью непосредственное поражение объектов, даже временное закрытие крупнейших аэропортов Северной Европы влечет за собой серьезные экономические последствия и последствия для безопасности.

Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании-производителя РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу обратил внимание на дополнительные, на первый взгляд, неочевидные опасности для стран, против которых подобные провокации осуществляются.

Анатолий Храпчинский Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании- производителя РЭБ Действия России выглядят уже не просто как случайные пролеты по чужой территории, а как часть сбора разведывательной информации. К примеру, залетает в воздушное пространство одной из европейских стран российский ИЛ-20М, вроде бы не боевая угроза, но это самолет- разведчик, следовательно он по умолчанию летит в сопровождении какого-то истребителя. Европа проводит процедуру перехвата, сопровождает этот разведчик за пределы своего воздушного пространства, а россияне при этом получают все – разведку за счет средств, что есть на самом самолете и также полную информацию об имеющихся системах радиолокации в Европе. Далее они могут использовать обнаруженные "слепые зоны" для пролета беспилотников, и уже непосредственно создавать нагрузку на аэропорты, другие стратегические объекты, что собственно они и делают.

Главная проблема этих провокаций заключается не столько в их самом наличии (ведь, имея соседом Россию, можно ожидать чего угодно), сколько в реакции ЕС и НАТО на эти "атаки". Альянс официально обвинил Россию в "безответственном поведении", однако подтвердить ее прямую причастность пока не может – или же просто опасается это сделать, вероятно надеясь, что игнорирование проблемы приведет к ее постепенному исчезновению.

И, судя по реальному положению дел, провокации против европейской инфраструктуры только усиливаются и становятся все более частыми. Кремль активно проверяет способность НАТО реагировать на угрозы. Если в Эстонии российские самолеты сопровождала авиация Альянса, а дроны в Польше были оперативно сбиты, то провокации в северных странах пока остаются без прямого ответа.

Представители России публично отвергают все обвинения, называя их "необоснованными". Американские официальные лица, в частности госсекретарь Марко Рубио, хотя и пообещали защищать "каждый дюйм" территории НАТО, заявляют, что сбивать российские воздушные цели можно будет только в случае прямой атаки со стороны России на конкретную страну.

Анатолий Храпчинский Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании- производителя РЭБ Я вообще поддерживаю идею сбивания российских самолетов, если они нарушают воздушное пространство. Однако для того чтобы сбить самолет, нужно понимать и выстраивать защиту таким образом, чтобы это не привело к манипуляциям со стороны РФ. Например, случай с залетом МиГ-31, которые находились на границе международных вод и зоны ответственности стран НАТО, и любая попытка поразить этот самолет закончилась бы тем, что он будет сбит уже в международных водах. Таким образом это откроет России большое пространство для манипуляций и обвинений в сторону Альянса.

Впрочем, проблема заключается в том, что полноценной реакции от НАТО или ЕС пока не наблюдается. Звучат громкие заявления о внешних угрозах и обещания оперативно и решительно на них реагировать. Однако на практике это пока больше напоминает затягивание времени. Даже "исследование" обломков сбитых в Польше беспилотников еще не дало официальных результатов.

На самом деле существуют варианты ответа даже во избежание прямого использования оружия. В случае выявления нарушения можно осуществить даже не сопровождение вражеского самолета за пределы вашего воздушного пространства, а принудительную посадку пилота-нарушителя на одном из союзных аэродромов, с последующей конфискацией самолета и арестом экипажа. Даже если бы НАТО показательно провели учения по отработке такого сценария, это уже могло бы стать неплохим сигналом для России,

– заключает эксперт.

Беззащитные страны Балтии: как союзники усиливают оборону восточного фланга НАТО?

На этой неделе Турция, в знак солидарности, демонстративно усиливает своего союзника по НАТО – Литву. Речь идет о временном размещении на территории страны радиолокационного самолета AWACS, способного обнаруживать беспилотники и другие воздушные цели, которые летят на низкой высоте и остаются невидимыми для большинства радаров и систем раннего предупреждения.



Такой шаг Турции стал частью ответа НАТО на недавние воздушные провокации против стран-членов Альянса, в частности нарушение воздушного пространства Балтийского региона российскими истребителями. Испания также перенаправляет свои истребители в Литву для патрулирования Балтийского неба, а также для участия в ротационной миссии противовоздушной обороны, что стало первой операцией такого уровня на территории страны Балтии.

Вероятно, такие маневры с привлечением передовой техники НАТО являются реакцией на изменение позиции Дональда Трампа в отношении России и ее постоянных провокаций против стран Альянса. Президент США подтвердил готовность к более жесткой реакции на действия Кремля – именно к этому стремятся страны Балтии и Польша, которые считаются одними из первых в потенциальной очереди на атаку со стороны РФ.

Западные и украинские военные эксперты отмечают, что Россия уже много лет прибегает к подобным провокациям. Их цель – демонстративное пренебрежение границами НАТО. В случае со странами бывшего "социалистического лагеря", в частности государствами Балтии, это также является сигналом: Москва не признает их полноценными независимыми государствами. Вопрос лишь в одном – как правильно реагировать на подобные действия Кремля?

Альянс вступился: как Турция сбила российский самолет и не получила ответа?

Пока евробюрократы придумывают очередную отговорку в попытках любым образом избежать прямого ответа на российские провокации, стоит вспомнить другие случаи, когда россияне столкнулись с непосредственной реакцией страны НАТО – и без потерь не обошлось. Говорится о Турции, которая в свое время сбила российский Су-24М вблизи границы с Сирией.

В ноябре 2015 года в воздушном пространстве Турции были замечены два российских бомбардировщика, которые, по словам Москвы, возвращались с боевого вылета на авиабазу Хмеймим и якобы случайно "заблудились" над турецкой территорией. После нескольких предупреждений со стороны диспетчеров один самолет развернулся, но второй продолжил полет.

Турецкий истребитель F-16, патрулировавший пограничную зону, выпустил по россиянам ракету класса "воздух-воздух", в результате чего Су-24М был сбит. Российские пилоты успели катапультироваться, однако одного после приземления поймали и убили сирийские повстанцы. Второму удалось спастись, но во время операции по его эвакуации погиб еще один российский военный.



Инцидент со сбиванием российского самолета страной НАТО вызвал масштабный дипломатический скандал, а напряжение между РФ и Альянсом резко обострилось. Москва сыпала угрозами, выдвигала дипломатические протесты, отменила совместные учения с Турцией в Черном море и даже ввела санкции против Анкары.

Руководство НАТО и тогдашний президент США Барак Обама призвали к деэскалации, но в то же время официально поддержали Турцию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности и поддержке территориальной целостности Турции, а Обама подчеркнул, что Анкара имеет право на самозащиту.

В течение следующих недель напряжение росло, даже несмотря на то, что Турция предоставила прямые доказательства того, что российский самолет был сбит непосредственно над ее территорией, а не в небе над Сирией, как утверждала российская пропаганда. К материалам добавили и записи радиопредупреждений пилотам России.

Анатолий Храпчинский Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании- производителя РЭБ Надо понимать положение Турции, ведь будучи членом НАТО она может себе позволить покупать российские комплексы ПВО С-400. У них сильная армия, широкие возможности и они могут себе позволить играть в большую геополитику. Более того, если сравнивать с ситуацией в Эстонии, мы должны понимать, что там фактически нет собственных воздушных сил, и любое реагирование осуществляется самолетами союзных стран. Для этого существует специальная "полиция НАТО", занимающаяся защитой воздушного пространства. И даже само существование такой полиции свидетельствует, что Россия очень часто прибегает к подобным провокациям.

В конце концов, после нескольких недель военного напряжения открытого конфликта удалось избежать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Путину формальное письмо с соболезнованиями по поводу гибели российских военных, а Москва постепенно снизила градус угроз и дипломатических упреков.

Показательно и то, что несмотря на обострение ситуации, как НАТО, так и Вашингтон – пусть и очень дипломатично – продемонстрировали готовность придерживаться собственных правил и полностью стали на сторону Турции. Конечно, контекст той истории отличается от настоящего, ведь тогда территория Сирии фактически была зоной боевых действий, тогда как сейчас Польша, Дания или Эстония сталкиваются с беспилотниками и самолетами в мирное время. Соответственно и реакция другая: сопровождение, попытки сбить или ожидание, пока угроза исчезнет.

Впрочем, Турция своей решимостью показала, что подобные провокации не останутся без ответа, и Анкара готова принимать реальные меры в случае возникновения любой угрозы безопасности. Россияне также сделали выводы и сейчас не прибегают к прямым военным провокациям против Турции, даже "для теста" ее реакции – ведь они ее уже видели.

Польша хочет сбивать дроны над Украиной: есть ли лучшие варианты?

Похоже, что решимости постепенно набирает еще один член НАТО – Польша. Почувствовав прямой риск со стороны России после наиболее масштабной дроновой провокации в начале месяца, польский парламент принял решение разрешить своим военным сбивать российские дроны в небе над Украиной и даже Беларусью без предварительного согласования этого шага с НАТО или ЕС.

Фактически Польша стремится вернуть себе право на быстрое реагирование в случае угрозы – право, которое существенно ограничило предыдущее правительство за день до полномасштабного вторжения России в Украину. По действующему польскому законодательству военные не могли оперативно реагировать на опасность, поскольку для этого нужно было получить одобрение от третьих сторон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что его страна без всяких колебаний будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу безопасности. В то же время он отметил, что стоит с осторожностью подходить к "неоднозначным" ситуациям, когда сложно сразу определить, идет ли речь о провокации, или о случайности.

Туск предлагает оставить такие решения на усмотрение военных, одновременно развязав им руки для отражения воздушных угроз без длительных бюрократических процедур. Это уже можно считать маленьким шагом в направлении настоящего ответа, но всегда остается гораздо лучший вариант.

Анатолий Храпчинский Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании- производителя РЭБ На самом деле, лучшим вариантом ответа остается усиление противовоздушной обороны Украины. Надо понимать, что почти любой дрон или ракета, летящий в ту же Польшу, так или иначе будет пролетать вдоль территории Украины. Так что гораздо логичнее и легче перехватывать цели именно в Украине, особенно если учесть, что опыта, средств и возможностей перехватывать Шахеды в Европе гораздо меньше, чем в Украине. Мы можем обеспечить очень широкую и развернутую систему защиты для них, которая бы полностью сделала невозможным пролет дронов над территорией Украины и дальше.

Конечно, вряд ли мы увидим, как итальянские или другие натовские F-16 будут сбивать российские самолеты на подлете к польской территории. Однако если каждая следующая российская провокация будет нейтрализована еще в зародыше, количество таких атак, очевидно, начнет уменьшаться. Ведь сейчас именно отсутствие прямой реакции со стороны Европы и НАТО только поощряет Россию все смелее проверять границы дозволенного.