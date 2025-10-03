В Германии дроны кружили вокруг объектов Бундесвера, а затем их заметили над аэропортом Мюнхена. На военных объектах, где летали неизвестные дроны, испытывают БпЛА.

Размах крыльев неизвестных дронов составлял от 60 сантиметров до метра, говорят очевидцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Где летали дроны в Германии?

По данным издания BILD, неизвестные беспилотники перед тем, как парализовать работу аэропорта Мюнхена, – были замечены над авиабазой в Эрдинге. Там находится инновационный центр Бундесвера, где испытывают дроны нового поколения.

Очевидцы говорят, что размах крыльев неизвестных дронов составлял от 60 сантиметров до метра. Сначала их заметили в Эрдинге, а уже потом под Мюнхеном и в районе местного аэропорта.

Возле аэропорта их видели около 6-ти, Бундесвер подтвердил 5. Дроны замечали в разных локациях с 19:30 до 23:30.

Что известно о дронах над аэропортом Мюнхена?