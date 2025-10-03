Перед аеропортом Мюнхена дрони у Німеччині кружляли над об'єктом Бундесверу, – BILD
- У Німеччині невідомі дрони кружляли над об'єктами Бундесвера та аеропортом Мюнхена, спричинивши паралізацію його роботи.
- Дрони помічали у різних локаціях з 19:30 до 23:30, розмах їхніх крил становив від 60 сантиметрів до метра.
У Німеччині дрони кружляли навколо об'єктів Бундесверу, а потім їх помітили над аеропортом Мюнхена. На військових об'єктах, де літали невідомі дрони, випробовують БпЛА.
Розмах крил невідомих дронів становив від 60 сантиметрів до метра, кажуть очевидці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.
Де літали дрони у Німеччині?
За даними видання BILD, невідомі безпілотники перед тим, як паралізувати роботу аеропорту Мюнхена, – були помічені над авіабазою в Ердингу. Там знаходиться інноваційний центр Бундесверу, де випробовують дрони нового покоління.
Очевидці кажуть, що розмах крил невідомих дронів становив від 60 сантиметрів до метра. Спочатку їх помітили в Ердингу, а вже потім під Мюнхеном та у районі місцевого аеропорту.
Біля аеропорту їх бачили близько 6-ти, Бундесвер підтвердив 5. Дрони помічали у різних локаціях з 19:30 до 23:30.
Що відомо про дрони над аеропортом Мюнхена?
Інцидент з дронами у Мюнхенському аеропорту 2 жовтня призвів до скасування 17 рейсів, затрималися близько 3000 пасажирів.
15 літаків на прибуття змушені були прямувати до альтернативних аеропортів у Штутгарт, Нюрнберг, Відень та Франкфурт.