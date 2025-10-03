У Німеччині дрони кружляли навколо об'єктів Бундесверу, а потім їх помітили над аеропортом Мюнхена. На військових об'єктах, де літали невідомі дрони, випробовують БпЛА.

Розмах крил невідомих дронів становив від 60 сантиметрів до метра, кажуть очевидці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Де літали дрони у Німеччині?

За даними видання BILD, невідомі безпілотники перед тим, як паралізувати роботу аеропорту Мюнхена, – були помічені над авіабазою в Ердингу. Там знаходиться інноваційний центр Бундесверу, де випробовують дрони нового покоління.

Очевидці кажуть, що розмах крил невідомих дронів становив від 60 сантиметрів до метра. Спочатку їх помітили в Ердингу, а вже потім під Мюнхеном та у районі місцевого аеропорту.

Біля аеропорту їх бачили близько 6-ти, Бундесвер підтвердив 5. Дрони помічали у різних локаціях з 19:30 до 23:30.

Що відомо про дрони над аеропортом Мюнхена?