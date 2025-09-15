"И это дальше не наша война?": как поляки отреагировали на дрон над правительственными зданиями
- В Польше обезвредили дрон над правительственными зданиями, задержаны двое граждан Беларуси.
- Инцидент вызвал возмущение среди поляков, некоторые призвали к решительным действиям, другие считают, что это не их война.
В Польше 15 сентября обезвредили дрон, летавший над правительственными зданиями. Инцидент вызвал активное обсуждение среди граждан.
Реакции поляков под сообщением премьер-министра Польши Дональда Туска собрал 24 Канал.
Как поляки реагируют на дроны?
Вечером 15 сентября стало известно Служба охраны Польши обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями, в частности над резиденцией премьер-министра. Полиция расследует все обстоятельства происшествия.
Инцидент вызвал обсуждение среди польских граждан. Часть пользователей выразила возмущение и призвала привлечь виновных к ответственности.
И снова распространяют панику. Поймайте их, осудите, привлеките к ответственности и перестаньте об этом говорить навсегда,
– пишут в сети.
Некоторые отметил, что Польша не должна втягиваться в "чужую войну", которую не касается ее непосредственно.
Это все еще не наша война... Они нас испытывают,
– возмущаются поляки.
Поляки считают, что инциденты могут повторяться и обострять безопасность. Некоторые комментаторы призвали премьера реагировать решительно и не допустить эскалации.
Инциденты будут обостряться... Вы мне не нравитесь, но я рассчитываю на эффективную борьбу,
– пишут пользователи.
Некоторые замечали, что Беларусь может завидовать польскому правительству и проводить шпионаж.
Я думаю, что Беларусь просто завидует нашему правительству, и поэтому они шпионят за вами, потому что хотят иметь такое же и для себя,
– предполагают в сети.
Ранее стало известно, что премьер Польши отметил, что летательный аппарат над зданиями якобы не представлял опасности.
Что известно о дронах в Польше?
10 сентября во время масштабной атаки российских дронов на Украину более десяти БПЛА залетели в воздушное пространство Польши. В результате работу нескольких аэропортов пришлось временно ограничить.
13 сентября из-за той же угрозы временно останавливал работу аэропорт в Люблине. Для защиты неба польские войска подняли авиацию и привлекли силы НАТО.