В Норвегии над военной авиабазой Эрланд пролетали беспилотники. Ранее премьер страны заявлял, что Россия уже трижды нарушала их воздушное пространство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на норвежский вещатель NRK. Сейчас информации о причастных к этому инциденту не указывают.

Что известно об инциденте в Норвегии?

Согласно обнародованной информации, беспилотники летали над авиабазой в течение двух часов, а затем исчезли. По данным издания, еще раньше стало известно о дронах над военными базами в Швеции и Дании.

Наблюдения были сделаны как собственным персоналом Вооруженных сил, так и полицейскими в субботу, 26 сентября, утром,

– сообщил офицер полиции Маттис Гамборг.

Справочно. Известно, что это главная база истребителей F-35. В течение последних дней в районе этого объекта проводили учения НАТО., в которых приняли участие 450 участников из 16 стран.

Дрон заметили над ГЭС в Финляндии

Ранее сообщали, что прохожий заметил дрон возле ГЭС в Рованиеми и обратился в полицию. Позже правоохранительные органы подтвердили эту информацию, однако не указали деталей из-за следственных мероприятий, которые продолжаются.

Это произошло в минувшие выходные, однако сообщили об инциденте только сейчас. Интересно, что с августа 2025 года объекты энергетической инфраструктуры стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать дроны.

Эта ГЭС принадлежит компании Kemijoki Oy. Отмечается, что руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кютелахти рассказал, что обычно на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оно не зафиксировало оператора дрона.

В контексте недавних инцидентов с дронами в скандинавских странах отметим, что расстояние от города, где расположена ГЭС, до границы с Россией достигает около от 300 до 400 километров, в зависимости от маршрута и конечной точки.

Что известно об инцидентах с дронами в скандинавских странах?