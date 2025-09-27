У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Раніше прем’єр країни заявляв, що Росія вже тричі порушувала їхній повітряний простір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на норвезький мовник NRK. Наразі інформації про причетних до цього інциденту не вказують.

Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Що відомо про інцидент у Норвегії?

Згідно з оприлюдненою інформацією, безпілотники літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли. За даними видання, ще раніше стало відомо про дрони над військовими базами у Швеції та Данії.

Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 26 вересня, вранці,

– повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.

Довідково. Відомо, що це головна база винищувачів F-35. Протягом останніх днів в районі цього об'єкта проводили навчання НАТО., в яких взяли участь 450 учасників з 16 країн.

Дрон помітили над ГЕС у Фінляндії

Раніше повідомляли, що перехожий помітив дрон біля ГЕС в Рованіємі й звернувся до поліції. Пізніше правоохоронні органи підтвердили цю інформацію, проте не вказали деталей через слідчі заходи, які тривають.

Це сталося минулих вихідних, проте повідомили про інцидент лише зараз. Цікаво, що з серпня 2025 року об'єкти енергетичної інфраструктури стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати дрони.

Ця ГЕС належить компанії Kemijoki Oy. Зазначається, що керівник служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютелахті розповів, що зазвичай на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрона.

У контексті нещодавніх інцидентів з дронами у скандинавських країнах зазначимо, що відстань від міста, де розташована ГЕС, до кордону з Росією сягає близько від 300 до 400 кілометрів, залежно від маршруту і кінцевої точки.

Що відомо про інциденти з дронами у скандинавських країнах?