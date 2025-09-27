У Норвегії над військовою базою пролетіли безпілотники
- У Норвегії безпілотники літали над військовою авіабазою Ерланд протягом двох годин.
- Інцидент стався на базі, де проводили навчання НАТО за участі 450 учасників з 16 країн.
У Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники. Раніше прем’єр країни заявляв, що Росія вже тричі порушувала їхній повітряний простір.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на норвезький мовник NRK. Наразі інформації про причетних до цього інциденту не вказують.
Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО
Що відомо про інцидент у Норвегії?
Згідно з оприлюдненою інформацією, безпілотники літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли. За даними видання, ще раніше стало відомо про дрони над військовими базами у Швеції та Данії.
Спостереження були зроблені як власним персоналом Збройних сил, так і поліцейськими в суботу, 26 вересня, вранці,
– повідомив офіцер поліції Маттіс Гамборг.
Довідково. Відомо, що це головна база винищувачів F-35. Протягом останніх днів в районі цього об'єкта проводили навчання НАТО., в яких взяли участь 450 учасників з 16 країн.
Дрон помітили над ГЕС у Фінляндії
Раніше повідомляли, що перехожий помітив дрон біля ГЕС в Рованіємі й звернувся до поліції. Пізніше правоохоронні органи підтвердили цю інформацію, проте не вказали деталей через слідчі заходи, які тривають.
Це сталося минулих вихідних, проте повідомили про інцидент лише зараз. Цікаво, що з серпня 2025 року об'єкти енергетичної інфраструктури стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати дрони.
Ця ГЕС належить компанії Kemijoki Oy. Зазначається, що керівник служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютелахті розповів, що зазвичай на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрона.
У контексті нещодавніх інцидентів з дронами у скандинавських країнах зазначимо, що відстань від міста, де розташована ГЕС, до кордону з Росією сягає близько від 300 до 400 кілометрів, залежно від маршруту і кінцевої точки.
Що відомо про інциденти з дронами у скандинавських країнах?
Минулого тижня повідомляли, що щонайменше чотири великі безпілотники помітили над Копенгагеном. Унаслідок цього довелося перенаправити 50 рейсів. Безпілотники були в повітрі кілька годин поспіль.
Водночас у норвезькому Осло затримали двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють в запуску дронів над військовими об'єктами в місті. Також БпЛА літали над місцевим аеропортом, його роботу призупиняли.