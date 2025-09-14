Ночью 10 сентября почти 20 российских дронов пересекли воздушное пространство Польши. Все свидетельствует о том, что Кремль целенаправленно атаковал страну-члена НАТО. Несмотря на это Дональд Трамп не осудил действия Москвы. Президент США лишь заявил, что он недоволен, и предположил, что беспилотники в Польшу залетели по ошибке.

Такая вялая реакция на вторжение российских дронов в Польшу изрядно встревожила Европу и усилила сомнения союзников в готовности Трампа защищать их в случае реальной агрессии России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему поведение Трампа вызывает страх у Европы?

Сдержанная реакция Трампа была воспринята как очередное проявление его политики "Америка прежде всего", направленной на то, чтобы европейские союзники сами брали большую ответственность за собственную безопасность и несли расходы на помощь Украине в войне с Россией.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что Трамп также мог избегать излишней конфронтации с Путиным.

Этот эпизод демонстрирует: в отличие от всех президентов США со времен Рузвельта, Трамп не считает безопасность Европы фундаментальной составляющей безопасности Америки,

– отметил Иво Даалдер, посол США при НАТО в 2009 –2013 годах.

В другие времена, начиная с начала "холодной войны", инцидент с дронами скорее всего, вызвал бы тревогу в Вашингтоне и быструю реакцию США, говорят дипломаты и эксперты.

Но Дональд Трамп, который неоднократно ставил под сомнение потребность в НАТО, ответил тем, что некоторые европейские чиновники частным образом назвали фактически публичным "пожатием плечами".

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что США участвовали в дискуссиях с НАТО относительно дронов в Польше, но имели нерешительный вид. "С этой администрацией США мы ни на что не можем полагаться. Но должны делать вид, что можем", – сказал он.

Дипломат из Восточной Европы добавил: "Никто в НАТО не почувствовал особого успокоения от США. Их молчание было почти оглушительным".

Итальянский чиновник, страна которого предоставила самолеты AWACS для обнаружения дронов над Польшей, сказал, что члены Альянса преимущественно негативно восприняли реакцию США, но публичной критики избегают.

Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО в 2009–2014 годах, признал, что Европа обеспокоена, но подчеркнул: настал момент для действий. Европейцы должны инвестировать непосредственно в военную промышленность Украины и предоставить ей четкие гарантии безопасности, включая размещение сил сдерживания на ее территории. В то же время США тоже должны оставаться активными в поддержке.

