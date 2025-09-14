Уночі 10 вересня майже 20 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі. Усе свідчить про те, що Кремль цілеспрямовано атакував країну-члена НАТО. Попри це Дональд Трамп не засудив дії Москви. Президент США лише заявив, що він незадоволений, і припустив, що безпілотники до Польщі залетіли помилково.

Така млява реакція на вторгнення російських дронів у Польщу неабияк стривожила Європу і посилила сумніви союзників в готовності Трампа захищати їх у разі реальної агресії Росії, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Чому поведінка Трампа викликає страх у Європи?

Стримана реакція Трампа була сприйнята як черговий прояв його політики "Америка передусім", спрямованої на те, щоб європейські союзники самі брали більшу відповідальність за власну безпеку й несли витрати на допомогу Україні у війні з Росією.

Втім, деякі аналітики вважають, що Трамп також міг уникати зайвої конфронтації з Путіним.

Цей епізод демонструє: на відміну від усіх президентів США з часів Рузвельта, Трамп не вважає безпеку Європи фундаментальною складовою безпеки Америки,

– наголосив Іво Даалдер, посол США при НАТО у 2009 –2013 роках.

В інші часи, починаючи з початку "холодної війни", інцидент із дронами найімовірніше, викликав би тривогу у Вашингтоні й швидку реакцію США, кажуть дипломати та експерти.

Але Дональд Трамп, який неодноразово ставив під сумнів потребу в НАТО, відповів тим, що деякі європейські посадовці приватно назвали фактично публічним "знизанням плечима".

Високопоставлений німецький чиновник заявив, що США брали участь у дискусіях з НАТО щодо дронів у Польщі, але мали нерішучий вигляд. "З цією адміністрацією США ми ні на що не можемо покладатися. Але мусимо робити вигляд, що можемо", – сказав він.

Дипломат зі Східної Європи додав: "Ніхто в НАТО не відчув особливого заспокоєння від США. Їхня мовчанка була майже оглушливою".

Італійський посадовець, країна якого надала літаки AWACS для виявлення дронів над Польщею, сказав, що члени Альянсу переважно негативно сприйняли реакцію США, але публічної критики уникають.

Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО у 2009–2014 роках, визнав, що Європа занепокоєна, але наголосив: настав момент для дій. Європейці мають інвестувати безпосередньо у військову промисловість України та надати їй чіткі гарантії безпеки, включно з розміщенням сил стримування на її території. Водночас США теж мають залишатися активними у підтримці.

Що відомо про появу російських дронів у Польщі?