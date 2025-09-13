Якби до Польщі тієї ночі залетіли один або два дрони, тоді можна було б говорити про помилку. Однак 19 російських безпілотників, які перетнули повітряний простір члена НАТО, свідчать про те, що атаку була навмисною. На цьому наголосив спецпредставник Трампа Кіт Келлог на 21-ій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає 24 Канал.

Дивіться також У Польщі вандали зрізали хрест з української церкви: посольство вимагає дій

Як Келлог відреагував на російський удар по Польщі?

За словами Келлога, Володимир Путін діяв цілеспрямовано. Диктатор хотів перевірити, як далеко він може зайти у своїй агресії проти Заходу, чи може він ще далі посунути "червону лінію".

Генерал згадав, чим обернулася для країн Європи політика "умиротворення", яку вони вели щодо гітлерівської Німеччини.

Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам'ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі,

– сказав Келлог.

Довідка: Мюнхенська угода – це міжнародна угода, підписана 30 вересня 1938 року між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією. Країни Заходу погодилися дозволити Гітлеру анексувати Судетську область Чехословаччини, де жили переважно німці, без згоди самої Чехословаччини. Британський прем'єр Невіл Чемберлен вважав, що ця угода принесе мир Європі. Однак за рік почалася Другова світова війна.

Він попередив, що якщо не засвоїти уроки історії, то виникне загроза третьої світової війни.

Окремо Келлог зауважив, що Росія не переможе у війні проти України, яка має очевидну моральну перевагу над своїм ворогом. За його словами, українцям вдалося значно скоротити військову потугу окупантів, а тому про поразку Києва вже не може йтися.

Генерал вважає, що якби Китай припинив підтримувати Росії, війна закінчилася б дуже швидко.

Що відомо про російську атаку дронами на Польщу?