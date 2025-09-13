10 сентября ночью почти 20 российских дронов атаковали Польшу. Кит Келлог уверен, что это была не случайность. Глава Кремля послал Западу четкий сигнал.

Если бы в Польшу той ночью залетели один или два дрона, тогда можно было бы говорить об ошибке. Однако 19 российских беспилотников, которые пересекли воздушное пространство члена НАТО, свидетельствуют о том, что атака была преднамеренной. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает 24 Канал.

Как Кэллог отреагировал на российский удар по Польше?

По словам Кэллога, Владимир Путин действовал целенаправленно. Диктатор хотел проверить, как далеко он может зайти в своей агрессии против Запада, может ли он еще дальше подвинуть "красную линию".

Генерал вспомнил, чем обернулась для стран Европы политика "умиротворения", которую они вели в отношении гитлеровской Германии.

Вы уже это кино видели в Европе. Помните, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше,

– сказал Келлог.

Справка: Мюнхенское соглашение – это международное соглашение, подписанное 30 сентября 1938 между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Страны Запада согласились разрешить Гитлеру аннексировать Судетскую область Чехословакии, где жили преимущественно немцы, без согласия самой Чехословакии. Британский премьер Невилл Чемберлен считал, что это соглашение принесет мир Европе. Однако через год началась Вторая мировая война.

Он предупредил, что если не усвоить уроки истории, то возникнет угроза третьей мировой войны.

Отдельно Келлог заметил, что Россия не победит в войне против Украины, которая имеет очевидное моральное преимущество над своим врагом. По его словам, украинцам удалось значительно сократить военную мощь оккупантов, а потому о поражении Киева уже не может идти речь.

Генерал считает, что если бы Китай прекратил поддерживать России, война закончилась бы очень быстро.

Что известно о российской атаке дронами на Польшу?