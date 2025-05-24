Затрудняют логистику и наносят значительные потери: российские дроны меняют ход войны в Украине

Использование дронов значительно изменило войну. Беспилотники наносят потери врагу не только в технике, но и в личном составе.

К тому же украинские солдаты вынуждены месяцами оставаться на "нуле" из-за того, что БПЛА существенно усложнили логистику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Как беспилотники изменили ход войны

Военный корреспондент издания Энтони Лойд отмечает, что Россия опередила Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности, в том числе и оптоволоконных моделей.

Они все чаще поражают украинских военных, технику, атакуют логистику, позиции ПВО, радары и другие цели на значительном расстоянии от линии фронта.

Стоит заметить, что новейшие российские беспилотники сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому они уже нанесли значительные потери украинским военным и гражданским.

Такие дроны не только поражают цели далеко от передовой, но и существенно трансформируют структуру фронта, боевую тактику и моральное состояние украинских солдат.

Командир батальона 13-й бригады "Хартия" с позывным "Куба" говорит, что темпы развития беспилотных технологий настолько высоки, что оперативные концепции, которые использовались еще несколько недель назад, стали устаревшими. Он добавляет, что только за последнюю неделю дальность полета российских FPV-дронов увеличилась на четыре километра.

Заметим, что FPV-дроны, которые управляются оператором до момента попадания, стали одной из самых смертоносных систем вооружения в 2024 году. Их использовали как российские, так и украинские военные. Однако за последние месяцы российские модели "Молния-1" и "Молния-2" начали поражать цели на расстоянии 20 километров и более.

Лейтенант 93-й механизированной бригады "Станислав" отмечает, что любая техника в радиусе 5 километров от фронта находится под постоянной угрозой, а удары на расстояние 15 – 20 километров стали привычным явлением.

Девять километров – теперь это легкая дистанция, на которой можно погибнуть. Ни один тип оружия не изменил лицо войны здесь так сильно и так быстро, как беспилотные летательные аппараты. Почти любая машина в пределах 5 километров от фронта обречена на "конец",

– рассказывает военный.

В 2025 году новую угрозу представляют FPV-дроны на оптоволокне, которые использует российская армия. Они базируются на классической конструкции квадрокоптера, но вместо радиоканала связи с оператором используют тонкую оптоволоконную нить, которая сматывается во время полета.

Благодаря этому такие дроны практически неуязвимы для средств РЭБ и обеспечивают стабильное видеосоединение вплоть до момента попадания.

Заметим, что сочетание оптоволоконных дронов и БПЛА средней дальности создает серьезные проблемы для украинской армии в плане подвоза подкреплений и обеспечения фронта. Только на прошлой неделе российские дроны атаковали украинские логистические колонны в 20 километрах от Краматорска, который является важной оборонительной точкой на Донбассе.

Бронетехника, в частности танки и БТРы, которые ранее были опорой фронта, теперь стали легкой мишенью. Лейтенант "Станислав" говорит, что российские дроны уничтожают технику сразу после ее появления вблизи линии соприкосновения, поэтому "эпоха танков практически завершилась".

Кроме этого, "серая зона" – ничейные участки между позициями – расширилась до 5 – 7 километров. Теперь пехота пробирается на передовую ночью пешком по 5 – 8 километров, потому что традиционные подходы к ротациям потеряли эффективность.

Вследствие этого украинские защитники остаются на передовой месяцами и вынуждены использовать сельскохозяйственные дроны.

Беспилотники также усложнили эвакуацию раненых. Из-за постоянных атак бойцам, которые получили ранения, часто приходится ждать до наступления темноты. Старший логист 93-й бригады с позывным "Гашиш" рассказал, что каждый вечер отправляет пикапы с экипажами к точкам высадки, которые расположены в 7 километрах от передовой. Логисты пешком несут на себе до 36 килограммов снаряжения, подвергаясь опасности со стороны дронов.

Один из водителей с позывным "Конг" говорит, что каждый день выполняет до трех рейсов и никогда не знает, вернется ли живым. Он добавляет, что ситуация на дорогах, усеянных обломками техники и паутиной оптоволоконных проводов, напоминает настоящий апокалипсис.

Беспилотники влияют и на информационное освещение войны. Например, ранее 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ активно сотрудничала с журналистами, предоставляя им доступ к фронту для подготовки репортажей. Тогда как сейчас доступ представителей медиа к передовым подразделениям существенно ограничен.

Многие редакции больше не рискуют отправлять репортеров в зону, которая расположена ближе чем в 15 километрах от линии фронта. Украинские военные также с осторожностью относятся к сопровождению журналистов, поскольку каждая такая поездка может подвергать опасности как гражданских, так и военнослужащих, которые их сопровождают.

С ростом досягаемости ударов на всей 1200-километровой линии фронта и из-за постоянной угрозы с воздуха обстоятельства меняются. Автор подытоживает, что с использованием дронов война, которая еще не так давно казалась далекой, вдруг оказалась совсем рядом.