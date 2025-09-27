Укр Рус
Прекратите нас преследовать! – Орбан "со всем уважением" обратился к Зеленскому
27 сентября, 20:38
Прекратите нас преследовать, – Орбан "со всем уважением" обратился к Зеленскому

София Рожик
Основні тези
  • Орбан заявил, что Украина давно бы распалась без поддержки НАТО и ЕС, частью которых является Венгрия.
  • Он призвал Зеленского перестать преследовать Венгрию.

26 сентября вспыхнул очередной скандал с Венгрией. Ее дроны были зафиксированы над Закарпатьем.

Но венгерская сторона продолжает открещиваться от того, что произошло. В частности, премьер Орбан 27 сентября сделал новое заявление, передает 24 Канал.

Смотрите также Дважды нарушил госграницу, – Генштаб о вторжении БпЛА со стороны Венгрии

Что сказал Орбан Зеленскому?

Виктор Орбан решил напомнить, что Венгрия является членом НАТО и ЕС. По его мнению, без них Украины уже бы не было.

"Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций", – заявил венгерский премьер.

А потом он обратился к украинскому президенту.

Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!
– цинично заявил Орбан.

Что известно об инциденте с венгерскими дронами?

  • Президент Зеленский 26 сентября сообщил, что венгерский БпЛА мог проводить разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Впоследствии в Генштабе рассказали, что беспилотник нарушал воздушное пространство Украины дважды, а глава МИД Сибига добавил, что тот пролетел более 40 километров над территорией нашего государства.

  • Венгерское министерство обороны в тот же день отвергло все обвинения и заявило, что украинская сторона об этом инциденте не сообщала.

  • А венгерский министр иностранных дел Сийярто сделал возмутительное заявление. По его мнению, Зеленский "теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости" и "начинает видеть то, чего на самом деле нет".