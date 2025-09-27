26 сентября вспыхнул очередной скандал с Венгрией. Ее дроны были зафиксированы над Закарпатьем.

Но венгерская сторона продолжает открещиваться от того, что произошло. В частности, премьер Орбан 27 сентября сделал новое заявление, передает 24 Канал.

Что сказал Орбан Зеленскому?

Виктор Орбан решил напомнить, что Венгрия является членом НАТО и ЕС. По его мнению, без них Украины уже бы не было.

"Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций", – заявил венгерский премьер.

А потом он обратился к украинскому президенту.

Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!

– цинично заявил Орбан.

Что известно об инциденте с венгерскими дронами?