26 вересня спалахнув черговий скандал з Угорщиною. Її дрони були зафіксовані над Закарпаттям.

Але угорська сторона продовжує відхрещуватися від того, що сталося. Зокрема, прем'єр Орбан 27 вересня зробив нову заяву, передає 24 Канал.

Що сказав Орбан Зеленському?

Віктор Орбан вирішив нагадати, що Угорщина є членом НАТО та ЄС. На його думку, без них України уже б не було.

"Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій", – заявив угорський прем'єр.

А потім він звернувся до українського президента.

Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!

– цинічно заявив Орбан.

Що відомо про інцидент з угорськими дронами?