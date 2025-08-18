В понедельник, 18 августа, Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. На встрече будет и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Стоит заметить, что политик также участвовал в предыдущих переговорах американского лидера с украинским президентом в феврале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Что известно об участии Вэнса в мирных переговорах?

В ABC News, ссылаясь на собственные источники, говорят, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского.

Там отмечают, что он был участником встречи в Овальном кабинете в феврале. Во время нее Вэнс публично раскритиковал украинского президента и заявил, что тот якобы неблагодарный за поддержку США во время войны.

Что говорил Вэнс о войне в Украине?