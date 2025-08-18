Джей Ди Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского, – источники СМИ
- Джей Ди Вэнс будет участвовать во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне, где также будут европейские лидеры.
- Вэнс ранее критиковал Зеленского за якобы неблагодарность США и играл важную роль во встречах с украинским президентом, поддерживая Трампа.
В понедельник, 18 августа, Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. На встрече будет и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Стоит заметить, что политик также участвовал в предыдущих переговорах американского лидера с украинским президентом в феврале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.
Что известно об участии Вэнса в мирных переговорах?
В ABC News, ссылаясь на собственные источники, говорят, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского.
Там отмечают, что он был участником встречи в Овальном кабинете в феврале. Во время нее Вэнс публично раскритиковал украинского президента и заявил, что тот якобы неблагодарный за поддержку США во время войны.
Что говорил Вэнс о войне в Украине?
- Во время встречи Трамп и Зеленского в Овальном кабинете Вэнс сыграл важную роль. Он неоднократно вмешивался в разговор с острой критикой в адрес украинского президента и проявил себя как преданный соратник Трампа.
- Накануне саммита на Аляске вице-президент сказал, что Соединенные Штаты планируют встречу российского диктатора Путина и украинского президента Зеленского, чтобы обсудить прекращение войны. Однако отметил, что время встречи еще неизвестно.
- Впоследствии Вэнс заверил Зеленского и европейских лидеров, что США не будут вести переговоры о прекращении войны без них.