У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні. На зустрічі буде й віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Варто зауважити, що політик також брав участь у попередній зустрічі американського лідера з українським президентом у лютому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Що відомо про участь Венса у мирних переговорах?

В ABC News, посилаючись на власні джерела, кажуть, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс буде присутнім на зустрічі Трампа та Зеленського.

Там зазначають, що він був учасником зустрічі в Овальному кабінеті в лютому. Під час неї Венс публічно розкритикував українського президента та заявив, що той нібито невдячний за підтримку США під час війни.