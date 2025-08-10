Наразі невідомо, чи стане Аляска тим місцем, де Трамп, Путін і Зеленський проведуть спільні переговори. Однак у США підтвердили, що зустріч українського і російського лідерів за посередництва американського готують, передає 24 Канал.

Дивіться також Остання спроба Трампа: якою може вийти його зустріч із Путіним на Алясці

Чи відомо, коли буде зустріч Путіна і Зеленського?

В інтерв'ю Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту.

"Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський",

– наголосив він.

Нагадаємо, що на зустрічі 15 серпня очікується, що Трамп і Путін обговорюватимуть територіальні питання. Американський президент США заявив, що відбудеться "обмін територіями". Ця заява політика пролунала на тлі візиту його спецпосланця Віткоффа до Москви 6 серпня. Очільнику Кремля вдалося справити враження на американського чиновника, що Росія буцімто готова до територіальних компромісів.

До слова, в Україні та Європі занепокоєні, що обговорення територіальних питань відбуватиметься у них за спинами. Зокрема, німецький канцлер Фрідріх Мерц наполягає, аби саміт на Алясці був тристоронній – за участі Володимира Зеленського.