Що сказав Венс про можливу зустріч Зеленського та Путіна?

За словами віцепрезидента США, єдиний спосіб досягти миру – це сісти і поговорити. Він пояснив: США засуджують вторгнення Росії в Україну і їм це "не подобається". Але слід досягти миру.

"Не можна, знаєте, погрожувати комусь пальцем і казати, що ви не праві, а ми праві. Шлях до миру полягає в тому, щоб рішучий лідер сів і змусив людей зібратися разом", – пояснив свою думку Венс.

Він не впевнений, "що це було б настільки продуктивно". Проте не бачить інших варіантів.

Трамп має бути тим, хто зведе Путіна і Зеленського разом,

– заявив Венс.

Зустріч Зеленського і Путіна потрібна, щоб "з'ясувати їхні розбіжності".