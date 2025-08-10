Пока неизвестно, станет ли Аляска тем местом, где Трамп, Путин и Зеленский проведут совместные переговоры. Однако в США подтвердили, что встречу украинского и российского лидеров при посредничестве американского готовят, передает 24 Канал.

Известно ли, когда будет встреча Путина и Зеленского?

В интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта.

"Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский",

– подчеркнул он.

Напомним, что на встрече 15 августа ожидается, что Трамп и Путин будут обсуждать территориальные вопросы. Американский президент США заявил, что состоится "обмен территориями". Это заявление политика прозвучало на фоне визита его спецпосланника Виткоффа в Москву 6 августа. Главе Кремля удалось произвести впечатление на американского чиновника, что Россия якобы готова к территориальным компромиссам.

К слову, в Украине и Европе обеспокоены, что обсуждение территориальных вопросов будет происходить у них за спинами. В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц настаивает, чтобы саммит на Аляске был трехсторонний – с участием Владимира Зеленского.