Такое мнение в эфире 24 Канала высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, добавив, что если Путин во время переговоров с Трампом не согласится на замораживание войны, тогда лидеру Штатов придется по политическим соображениям принять серьезные меры в отношении России.

Смотрите также Хитрый маневр России перед саммитом на Аляске: как Путин готовится к встрече с Трампом

Какие гарантии должна получить Украина?

Встретиться Трамп с Путиным должны 15 августа на Аляске. Богданов считает, что не стоит драматизировать такой полуразворот американского президента, он больше не о стратегии, а о ситуативных эмоциональных поступках лидера США.

Сегодня задача украинской стороны – убедить американцев в том, что россиянам нельзя доверять, а в процессе формирования переговорной позиции для Трампа принимать во внимание прагматический смысл и заставить его отстаивать мир, на который согласится Украина и Европа.

А это значит никаких уступок и бонусов для России. Украина не будет отдавать территорию, которую Россия даже не сумела захватить. Во-вторых, надо учитывать запросы о безопасности Украины,

– озвучил Богданов.

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что наше государство должно получить подтверждение, что ему будет поступать оружие и деньги, дабы оно имело возможность укрепляться, чтобы потом Россия не смогла повторить вооруженную агрессию. Тогда, как отметил Богданов, можно будет говорить, что вопрос отдельных территорий может быть направлен на дипломатический трек.

Он добавил, что сегодня в частности страны Балтии понимают, что если Украина подпишет невыгодное для себя мирное соглашение, то они могут стать в будущем следующей целью России.

Специалист по стратегическим коммуникациям считает, что сейчас Трамп гораздо более уязвим и имеет много слабых мест, если сравнивать с январем и февралем 2025 года. Его так называемый "медовый месяц" с американской общественностью закончился и от него ожидают решительных шагов.

Богданов подытожил, что Украина сегодня имеет больше гарантий от европейских партнеров, поэтому следует двигаться в направлении того, чтобы склонить Трампа к адекватной позиции и решениям.

Напомним, что семь лидеров Европы накануне встречи Трампа с Путиным выложили обращение, подчеркнув, что будут поддерживать Украину. В заявлении в частности отмечается, что путь к миру в Украине не может быть определен без нее, а международные границы не должны меняться силой.