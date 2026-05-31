Потому что это "недостойно его должности": Белый дом попросил Вэнса воздержаться от споров в соцсетях

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный своей активностью в социальных сетях и публичными спорами с критиками, получил просьбу от команды Белого дома воздержаться от онлайн-перепалок.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, ознакомленных с этим вопросом.

Почему Вэнса попросили воздержаться от споров?

Джей Ди Вэнс ранее неоднократно объяснял свою активность в соцсетях тем, что они позволяют получать прямой доступ к мнениям людей без посредников, что, по его мнению, очень важно для "политического лидера".

Недавно он рассказал, что на время Великого поста решил отказаться от пользования соцсетью Х и удалил соответствующее приложение со своего телефона. По его словам, это положительно повлияло на его производительность.

Также, по его мнению, это позволило меньше отвлекаться на бесцельное перелистывание ленты. В то же время он отметил, что в ближайшее время планирует снова установить приложение и вернуться к пользованию платформой.

NYT пишет, что Джей Ди Вэнс часто листает свой телефон даже во время встреч. В связи с этим, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз недавно посоветовала ему, как сообщили источники, сделать перерыв от социальных сетей.

По словам собеседников, причиной этого якобы было то, что подобные "перепалки" недостойны его должности. Впрочем, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отрицает факт подобного разговора между чиновниками.

Мы опровергли это The New York Times, и они отказались опубликовать нашу цитату. Полные фейковые новости. Этого якобы "разговора" никогда не было,

– написал он в соцсети Х.

Кстати, общественный и политический деятель Юрий Рашкин ранее рассказывал, что Джей Ди Вэнс в последнее время потерял влияние в политике США и не воспринимается серьезно. Это может негативно повлиять на его дальнейшие планы.