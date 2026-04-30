ЕС не поддерживает ускоренное вступление Украины, но обсуждает альтернативные форматы, – Politico

В Евросоюзе готовят пакет временных преимуществ для Украины, призванный приблизить ее к интеграции с блоком на фоне отложенного вопроса полноправного членства.

Об этом пишет Politico.

Как Евросоюз может помочь Украине со вступлением?

По данным дипломатов, обсуждается расширение доступа Украины к внутреннему рынку ЕС, а также активное привлечение к программам и отдельных институтов Союза. Эти шаги рассматриваются как промежуточный вариант, пока Киев продолжает выполнять необходимые реформы.

Идея сформировалась после мартовских переговоров между странами ЕС, во время которых предложения по ускоренному вступлению Украины не получили поддержки. В то же время в Брюсселе ищут способ предложить Киеву ощутимый прогресс уже сейчас, чтобы сохранить политическую динамику и поддержку внутри страны.

Среди вариантов – постепенное включение Украины в отдельные сектора единого рынка, участие в финансовых механизмах и политических форматах ЕС еще до официального вступления. Один из дипломатов описал эту модель как "ускоренную поэтапную интеграцию".

Германия и Франция, оба сильные сторонники Украины, но настороженно относятся к поспешному процессу вступления. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немедленное членство Украины в ЕС, "конечно, невозможно", но предположил, что Киеву можно предложить "участие в Европейских советах без права голоса", а также участие в избранных форматах с другими учреждениями, такими как парламент.

Как вступление могут сделать поэтапным?

Отдельно обсуждается возможность предоставления Украине специального статуса, который бы подтверждал необратимость ее курса на членство. Подобный подход ранее применяли к государствам, которые уже подписали соглашения о присоединении, но еще не завершили процедуру ратификации.

Украинская сторона настаивает на конкретных экономических шагах, в частности на поэтапном доступе к рынку ЕС в зависимости от прогресса реформ, участия в промышленных инициативах и заключении соглашений, упрощающих торговлю. В частности речь идет о взаимном признании стандартов продукции, что позволит уменьшить барьеры для экспорта. Отдельные комиссии могут провести по таким секторам, как производство транспортных средств, сталь и химическая промышленность.

Несмотря на политическую поддержку Украины, в ЕС признают, что процесс полноправного вступления будет оставаться длительным. Ни одна страна не присоединялась к ЕС с 2013 года после Хорватии.

Поражение Виктора Орбана в Венгрии разблокировала для Украины возможность открыть переговорные кластеры. Даже если Украине удастся закрыть все разделы переговоров до 2027 года, то вступление все еще потребует поддержки всех 27 членов ЕС.

Дипломаты подчеркивают, что никакие краткосрочные соглашения не заменят полноценного членства.

Возвращение к нормальному процессу вступления, включая открытие всех кластеров как для Украины, так и для Молдовы без дальнейших проволочек, является нашим главным приоритетом,

– сказал неназванный дипломат ЕС.

