Совет ЕС принял продление действующих санкций против России. Теперь они будут действовать до 15 марта 2026 года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сайт Совета Евросоюза.

Что известно о продлении санкции?

Санкции касаются более 2 500 физических и юридических лиц.

Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС или транзит через его территорию и замораживание активов. Также предусматривается запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам и организациям из списка.

Европейский Союз остается готовым усилить давление на Россию, в частности путем введения дальнейших санкций,

– говорится в сообщении.

Ограничения применяются в ответ на "неоправданную и непровоцированную военную агрессию России против Украины".

Во время пересмотра санкционного режима ЕС решил исключить из списка одного человека и не возобновлять ограничения в отношении другого в связи со смертью. Однако в Раде не уточнили, кого это касается.

