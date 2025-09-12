Евросоюз официально продлил санкции против России еще на полгода
- ЕС продлил санкции против России до 15 марта 2026 года, которые касаются более 2 500 физических и юридических лиц.
- Санкции включают ряд запретов на въезд, активов и предоставление средств подсанкционным лицам.
Совет ЕС принял продление действующих санкций против России. Теперь они будут действовать до 15 марта 2026 года.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сайт Совета Евросоюза.
Что известно о продлении санкции?
Санкции касаются более 2 500 физических и юридических лиц.
Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС или транзит через его территорию и замораживание активов. Также предусматривается запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам и организациям из списка.
Европейский Союз остается готовым усилить давление на Россию, в частности путем введения дальнейших санкций,
– говорится в сообщении.
Ограничения применяются в ответ на "неоправданную и непровоцированную военную агрессию России против Украины".
Во время пересмотра санкционного режима ЕС решил исключить из списка одного человека и не возобновлять ограничения в отношении другого в связи со смертью. Однако в Раде не уточнили, кого это касается.
Санкции против России: последние заявления
Европейская комиссия планировала представить 19 пакет санкций против России. Он может затронуть российские банки, энергетические компании, платежные системы, криптобиржи и включать в себя дополнительные ограничения на торговлю нефтью.
Владимир Путин постепенно теряет поддержку президента США. Дональд Трамп заявил, что его терпение к Путину "быстро заканчивается", поэтому возможны новые американские санкции против России.
Великобритания ввела 100 новых санкций против России по снижению нефтяных доходов и ограничению военных поставок. Они касаются русского "теневого флота" и поставщиков военных комплектующих для армии россиян.