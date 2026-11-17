В новый пакет санкций ЕС в рамках ограничительных мер против России включены 42 физических лица и 103 организации.

Данные о юридических лицах внесены относительно корректно, но список физических лиц содержит как минимум две грубые ошибки и десятки случаев внесения неполной информации. На этот факт обратили внимание журналисты издания The Insider.

Так, согласно решению Рады Европейского Союза № 2026/2556 от 16 ноября 2026 года были введены санкции в отношении ООО "Агентство социального проектирования" (ООО АСП) и 30 физических лиц. При этом у 29 из этих лиц не указаны номера паспортов, у 16, кроме того, отсутствует информация о дате рождения, а у четырех отсутствуют даже отчества. В качестве дополнительного идентификатора личности Рада ЕС использовала ID пользователя из социальной сети "ВКонтакте".

Скриншот документа с решением Рады Европейского Союза

Например, под номером 89 в этом решении указана сотрудница ООО "АСП" Елена Григорьева. Что касается ее, то не указаны ни дата рождения, ни номер паспорта, ни отчество.

Только в реестре юридических лиц в России зарегистрировано 279 действующих и 1082 недействующих ФЛП на женщин с таким именем и фамилией; в целом же Елены Григорьевых в России должно быть несколько тысяч.

Такой подход создает удобные лазейки для тех, против кого вводятся санкции, и множество бюрократических проблем для их тезок. Из-за неполной информации фигуранты санкционных списков имеют шансы пройти проверку при подаче заявления на визу или открытии банковского счета. И в то же время случайные люди с такими же именами и фамилиями могут лишиться визовых и банковских услуг, а также доступа к своим финансам.

Еще в одном документе, опубликованном 16 ноября 2026 года, – Решении Рады ЕС № 2026/2575 – были введены ограничения в отношении 12 физических и 101 юридического лица.

Из 101 организации ошибки в названии и организационно-правовой форме содержатся в двух. Предприятие ООО "Газпромнефтехим Салават" указано как ОАО, а в ООО "РИ-Инвест" приведено прежнее название, ООО "Русинвест", тогда как правильное название по какой-то причине указано как "a.k.a. LLC RI-INVEST".

При этом из 12 физических лиц ни у одного не указаны паспортные данные, а у четырех отсутствует полная дата рождения. Кроме того, из 12 физических лиц у двоих указан неверный ИНН: у Луизы Завеновны Папазян указан ИНН, принадлежащий другому фигуранту списка – Артуру Робертовичу Параньянцу.

У еще одного фигуранта списка,"кошелька Кадырова" и бывшего зятя Аллы Пугачевой Руслана Байсарова, указан ИНН, который на самом деле принадлежит владелице Wildberries Татьяне Ким (кто это такая – об этом подробно рассказывал "24 Канал").

При этом китайские компании Xingkai Technology и Harxon, которые практически монопольно поставляют Алабугу сетчатыми модемами и GNSS-антеннами, защищающими от глушения, так и не появились в списках.