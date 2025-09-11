Журналисты The New York Times отметили, что Трамп позиционирует себя как стороннего наблюдателя в Украине и Газе. Такое мнение высказал Дэвид Сэнгер – корреспондент Белого дома и по вопросам национальной безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Трамп непоследователен

Медийщик обратил внимание, что Трамп ведет себя непоследовательно – то говорит, что завершит войну в Украине, то дистанцируется от вмешательства в конфликт.

Президент Трамп часто настаивает, что он может принести мир в глобальные конфликты. Но когда союзники и противники, кажется, игнорируют его или испытывают волю Америки, он пожимает плечами, будто говоря "что поделаешь",

– говорится в статье.

В качестве примера, Сэнгер привел российскую атаку на Польшу и события на Ближнем Востоке, когда Израиль обстрелял Катар.

Он не выразил протеста против полета дронов, которые проникли далеко за польскую границу, что является гораздо более масштабной и, кажется, преднамеренной провокацией, чем любые предыдущие в течение 43-месячной войны в Украине. Господин Трамп загадочно добавил: "Началось!"

– указал журналист.

По его мнению, такая слабая реакция Трампа переводит Трампа в разряд наблюдателя с незначительными интересами. Хотя в другое время Трамп настаивает, что только он может достичь мира "благодаря силе личности и своему положению на мировой арене".



