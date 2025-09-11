Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Трамп непоследователен

Медийщик обратил внимание, что Трамп ведет себя непоследовательно – то говорит, что завершит войну в Украине, то дистанцируется от вмешательства в конфликт.

Президент Трамп часто настаивает, что он может принести мир в глобальные конфликты. Но когда союзники и противники, кажется, игнорируют его или испытывают волю Америки, он пожимает плечами, будто говоря "что поделаешь",

– говорится в статье.

В качестве примера, Сэнгер привел российскую атаку на Польшу и события на Ближнем Востоке, когда Израиль обстрелял Катар.



