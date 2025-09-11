Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив персональную ответственность американского президента за то, что произошло в Польше.

Смотрите также В ответ на российский удар по Польше: как НАТО может заставить Путина занервничать

Шахеды над Польшей: что проверяет Путин?

Глава Кремля сегодня, по убеждению Романюка, чувствует полную неспособность лидера США влиять на какие-либо процессы. Он отметил, что Трамп не может повлиять на Китай, Индию, ситуацию в Газе и Израиле, не может ничего сделать по войне в Украине.

"Трамп получает внешнеполитические поражения. Путин за всем этим наблюдает и понимает, что США, как никогда ранее, ослаблены своим президентом. Те две недели, которые Трамп предоставил Путину в качестве ультиматума, прошли. Уже прошла третья неделя, а он него нет никакой информации", – отметил Романюк.

Председатель ОО "Украина в НАТО" подчеркнул, что американский лидер так и не сформировал свою четкую позицию относительно санкций и пошлин в отношении России и тех стран, которые покупают ее энергоресурсы. Давление якобы продолжается, но оно, по словам Романюка – виртуальное, только в СМИ, а реальных действий не делается.

Путин, глядя на это все, после того, как он побывал на Аляске, а затем в Пекине на военном параде, понимает, что сейчас настало лучшее время продолжать свою политику безнаказанно,

– озвучил Романюк.

Он добавил, что в БпЛА, которые залетели в Польшу, находят дополнительные топливные баки для дальности полета. В российских дронах обнаружили SIM-карты польских компаний мобильной связи. Романюк отметил, что часть беспилотников залетела в Польшу с территории Украины, а другая – из Беларуси. Все эти факты, по его словам, свидетельствуют о том, что это была спланированная Россией акция.

По мнению председателя ОО "Украина в НАТО" таким образом Россия проверяет НАТО на способность решительно реагировать. Он убежден, что 5 статью договора Альянса (коллективная защита в случае нападения на одну из стран НАТО) вводить в силу не будут, потому что Россия специально сделала провокацию такого уровня, которая не дотягивает до применения этой статьи.

Партнеры Польши в индивидуальном порядке, минуя институты НАТО, предоставили ей свои средства ПВО. Однако США и Альянс до сих пор не смогли принять решение по усилению границы Польши.

"Никакого принципиального решения не принято. Вводить санкции против России Трамп не хочет. Путин торжествует в Кремле, наблюдая такую неспособность НАТО и европейских политиков адекватно реагировать на вызовы, которые их затрагивают напрямую", – подытожил Романюк.

Шахеды в Польше: основное о реакции Трампа и НАТО