Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, наголосивши на персональній відповідальності американського президента за те, що сталося в Польщі.
Дивіться також У відповідь на російський удар по Польщі: як НАТО може змусити Путіна занервувати
Шахеди над Польщею: що перевіряє Путін?
Очільник Кремля сьогодні, за переконанням Романюка, відчуває повну нездатність лідера США впливати на жодні процеси. Він зауважив на тому, що Трамп не може вплинути на Китай, Індію, ситуацію в Газі та Ізраїлі, не може нічого вдіяти щодо війни в Україні.
"Трамп отримує зовнішньополітичні поразки. Путін за всім цим спостерігає і розуміє, що США, як ніколи раніше, ослаблені своїм президентом. Оті два тижні, які Трамп надав Путіну в якості ультиматуму, минули. Вже минув третій тиждень, а він нього немає жодної інформації", – зазначив Романюк.
Голова ГО "Україна в НАТО" підкреслив, що американський лідер так і не сформував свою чітку позицію щодо санкцій та мит стосовно Росії та тих країн, які купують її енергоресурси. Тиск буцімто продовжується, але він, зі слів Романюка – віртуальний, тільки в ЗМІ, а реальних дій не робиться.
Путін, дивлячись на це все, після того, як він побував на Алясці, а потім у Пекіні на військовому параді, розуміє, що зараз настав найкращий час продовжувати свою політику безкарно,
– озвучив Романюк.
Він додав, що у БпЛА, які залетіли в Польщу, знаходять додаткові паливні баки для дальності польоту. В російських дронах виявили SIM-карти польських компаній мобільного зв'язку. Романюк зазначив, що частина безпілотників залетіла в Польщу з території України, а інша – з Білорусі. Всі ці факти, з його слів, свідчать про те, що це була спланована Росією акція.
На думку голови ГО "Україна в НАТО" таким чином Росія перевіряє НАТО на здатність рішуче реагувати. Він переконаний, що 5 статтю договору Альянсу (колективний захист в разі нападу на одну з країн НАТО) вводити в силу не будуть, бо Росія спеціально зробила провокацію такого рівня, яка не дотягує до застосування цієї статті.
Партнери Польщі в індивідуальному порядку, минаючи інституції НАТО, надали їй свої засоби ППО. Проте США і Альянс дотепер не змогли ухвалити рішення щодо посилення кордону Польщі.
"Жодного принципового рішення не ухвалено. Вводити санкції проти Росії Трамп не хоче. Путін тріумфує у Кремлі, спостерігаючи таку нездатність НАТО і європейських політиків адекватно реагувати на виклики, які їх зачіпають напряму", – підсумував Романюк.
Шахеди в Польщі: основне про реакцію Трампа і НАТО
Президент США після того, як з'явилась інформація, що повітряний простір Польщі був порушений російськими безпілотниками, відреагував дописом у соцмережах. Згодом він провів розмову з польським лідером Навроцьким. Результати цього діалогу ніхто з його учасників не оприлюднив. Президент Польщі лише заявив, що союзники країни підтвердили свою єдність.
Видання Reuters, посилаючись на власні джерела в НАТО, повідомило, що в Альянсі не розцінили наявність російських БпЛА на території Польщі як атаку на цю країну. Генсек НАТО Рютте закликав Путіна припинити ескалювати війну та запевнив, що члени Альянсу готові захищати кожен сантиметр своєї території.