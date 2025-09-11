Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, наголосивши на персональній відповідальності американського президента за те, що сталося в Польщі.

Очільник Кремля сьогодні, за переконанням Романюка, відчуває повну нездатність лідера США впливати на жодні процеси. Він зауважив на тому, що Трамп не може вплинути на Китай, Індію, ситуацію в Газі та Ізраїлі, не може нічого вдіяти щодо війни в Україні.

"Трамп отримує зовнішньополітичні поразки. Путін за всім цим спостерігає і розуміє, що США, як ніколи раніше, ослаблені своїм президентом. Оті два тижні, які Трамп надав Путіну в якості ультиматуму, минули. Вже минув третій тиждень, а він нього немає жодної інформації", – зазначив Романюк.

Голова ГО "Україна в НАТО" підкреслив, що американський лідер так і не сформував свою чітку позицію щодо санкцій та мит стосовно Росії та тих країн, які купують її енергоресурси. Тиск буцімто продовжується, але він, зі слів Романюка – віртуальний, тільки в ЗМІ, а реальних дій не робиться.

Путін, дивлячись на це все, після того, як він побував на Алясці, а потім у Пекіні на військовому параді, розуміє, що зараз настав найкращий час продовжувати свою політику безкарно,

– озвучив Романюк.

Він додав, що у БпЛА, які залетіли в Польщу, знаходять додаткові паливні баки для дальності польоту. В російських дронах виявили SIM-карти польських компаній мобільного зв'язку. Романюк зазначив, що частина безпілотників залетіла в Польщу з території України, а інша – з Білорусі. Всі ці факти, з його слів, свідчать про те, що це була спланована Росією акція.

На думку голови ГО "Україна в НАТО" таким чином Росія перевіряє НАТО на здатність рішуче реагувати. Він переконаний, що 5 статтю договору Альянсу (колективний захист в разі нападу на одну з країн НАТО) вводити в силу не будуть, бо Росія спеціально зробила провокацію такого рівня, яка не дотягує до застосування цієї статті.

Партнери Польщі в індивідуальному порядку, минаючи інституції НАТО, надали їй свої засоби ППО. Проте США і Альянс дотепер не змогли ухвалити рішення щодо посилення кордону Польщі.

"Жодного принципового рішення не ухвалено. Вводити санкції проти Росії Трамп не хоче. Путін тріумфує у Кремлі, спостерігаючи таку нездатність НАТО і європейських політиків адекватно реагувати на виклики, які їх зачіпають напряму", – підсумував Романюк.

Шахеди в Польщі: основне про реакцію Трампа і НАТО