Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Кароля Навроцького.
Що відомо про розмову польського та американського лідерів?
Кароль Навроцький заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася уночі 10 вересня.
Щойно я мав телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо багаторазового порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося цієї ночі. Ця розмова є частиною низки консультацій, які я проводжу з нашими союзниками,
– написав польський президент.
Він додав, що розмови, які відбулися, підтвердили єдність союзників Польщі.
Російські дрони атакували Польщу: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, через що країна підняла багато авіації та активувала ППО.
Один з дронів був виявлений у селі Чоснувка, де він впав у поле далеко від житлових зон.
Інший впав у селі Вирики, пошкодивши будинок та автомобіль, ще один дрон знайшли у Мнішкуві, в Лодзинському воєводстві, на відкритій місцевості.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 повітряних цілей, які порушили кордон.