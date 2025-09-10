Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Кароля Навроцького.

Що відомо про розмову польського та американського лідерів?

Кароль Навроцький заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася уночі 10 вересня.

Щойно я мав телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо багаторазового порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося цієї ночі. Ця розмова є частиною низки консультацій, які я проводжу з нашими союзниками,

– написав польський президент.

Він додав, що розмови, які відбулися, підтвердили єдність союзників Польщі.

Російські дрони атакували Польщу: що відомо?