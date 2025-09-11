Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT.

Трамп непослідовний

Медійник звернув увагу, що Трамп поводиться непослідовно – то каже, що завершить війну в Україні, то дистанціюється від втручання в конфлікт.

Президент Трамп часто наполягає, що він може принести мир у глобальні конфлікти. Але коли союзники та супротивники, здається, ігнорують його або випробовують волю Америки, він знизує плечима, ніби кажучи "що поробиш",

– ідеться в статті.

Як приклад, Сенгер навів російську атаку на Польщу та події на Близькому Сході, коли Ізраїль обстріляв Катар.



