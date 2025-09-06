Ймовірно, Путін все ж зменшив свої апетити лише на Донецьку область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Які вимоги до України висуває Путін?

Росія проголосила анексію п’яти українських областей. Проте Україна зберігає контроль щонайменше над 13 тисячами квадратних кілометрів у чотирьох із них, включно з обласними центрами Херсоном та Запоріжжям.

Американські чиновники зазначають, що Кремль нібито готовий знизити свої вимоги і не наполягати на передачі цих міст. Водночас Путін прагне встановити контроль над додатковими 6 тисячами квадратних миль у Донеччині та Луганщині, де проживає близько 250 тисяч людей.

"Жоден український лідер не міг би погодитися на ці умови, особливо враховуючи те, що територія, яку хоче Путін, включає життєво важливі укріплення. І немає жодних натяків на те, що Путін може скасувати анексію Росією Херсона та Запоріжжя, а це означає, що він також збереже свої претензії на обидва ці українські регіони", – визнає видання.

Як Захід та Трамп можуть натиснути на Росію?

Експерти вважають, що змусити Кремль поступитися можна лише шляхом потужних санкцій. Однак у Вашингтона наразі обмежені важелі впливу.

"Навряд чи хтось вірить, що Трамп ще може чинити такий тиск. Він пихкає та пихкає, але не збирається знущатися з Путіна", – кажуть у виданні.

Зброя для ЗСУ надходить із США переважно на комерційних умовах, що надає Вашингтону додатковий вплив на Київ та змушує Україну шукати альтернативні джерела підтримки.

Єдина помітна зміна – готовність Трампа обговорювати можливі гарантії безпеки для України після закінчення війни. Однак наразі не зрозуміло, чи це будуть реальні зобов’язання, подібні до статті 5 НАТО, чи лише розмиті формулювання.

Лінія фронту з січня практично не змінилася. Путін продовжує претендувати на території, які навіть не контролює російська армія, а Трамп уникає максимального тиску на Москву.

Єдиний висновок полягає в тому, що найкривавіша війна в Європі за 80 років триватиме, а останні вісім місяців, здається, були повними галасу ні з чого,

– підсумовує видання.

