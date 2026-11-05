Уроженец Киева Евгений Виндман переизбрался в Конгресс США: что о нем известно

Уроженец Киева Евгений Виндман переизбрался в Палату представителей Конгресса США от Вирджинии. Представитель Демократической партии набрал почти 60 % голосов и будет работать в Конгрессе второй срок подряд.

Ранее Виндман был одним из фигурантов дела об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Что известно о Евгении Виндмане?

После подсчета 97% голосов Евгений Виндман получил поддержку 59,7% избирателей – это 191 361 голос. Его соперник от Республиканской партии Даг Олливант набрал 37,8%, или 121 015 голосов.

Для Виндмана это будет уже второй срок в Палате представителей. Впервые он победил на выборах в 2024 году, а присягу принес в январе 2025-го.

Евгений Виндман родился 6 июня 1975 года в Киеве. Когда ему было четыре года, его семья эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке.

Он учился в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне, Центральном Мичиганском университете и Университете Джорджии, где получил юридическое образование. После учебы Виндман поступил на службу в армию США, служил пехотным офицером и десантником, а впоследствии работал в корпусе военных юристов.

Он занимал должности военного прокурора, юридического советника по вопросам международного права в Ираке и юриста в Совете национальной безопасности США.

В 2019 году Евгений Виндман вместе со своим братом-близнецом Александром оказался в центре расследования, которое привело к первому импичменту Дональда Трампа. Тогда Виндман обратил внимание на телефонный разговор американского президента с Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп призвал украинского лидера расследовать деятельность Джо Байдена, который на тот момент был его политическим соперником.

Евгений получил от брата Александра, который также работал в Совете национальной безопасности, информацию о содержании разговора и передал ее руководству юридической службы Белого дома. Александр впоследствии стал одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.

В декабре 2019 года Палата представителей объявила Трампу импичмент, однако в феврале 2020 года Сенат США оправдал президента. После завершения процедуры импичмента Трамп уволил обоих братьев с должностей в Совете национальной безопасности.

После этого Евгений Виндман продолжил военную службу. В 2022 году он ушел в отставку в звании полковника, а впоследствии занимался вопросами международного права и расследованием военных преступлений в Украине в рамках программы, финансируемой Государственным департаментом США.

В 2024 году Виндман выдвинул свою кандидатуру в Палату представителей от Демократической партии в седьмом округе Вирджинии. Он победил республиканца Деррика Андерсона и получил мандат.

Напомним, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Представители Демократической партии получают 241 мандат против 149 у республиканцев, а в Сенате закрепляют 54 места против 44.