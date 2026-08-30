Европе следует возобновить политический диалог с Россией: президент Финляндии объяснил свою позицию

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны возобновить переговоры с Москвой. По его мнению, отсутствие диалога порождает в Кремле ложные иллюзии относительно действий европейцев и заставляет Россию предвидеть несуществующие угрозы.

Об этом говорится в его интервью немецкой газете Bild.

Что думает Стубб о переговорах с Россией?

Политик убежден, что кто-то в Европе должен возобновить диалог на политическом уровне для понимания реальной ситуации.

Я думаю, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам необходимо общаться друг с другом на политическом уровне,

– заявил он.

Оценка контактов США с Москвой и ядерные риски

Александр Стубб открыто приветствовал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, назвав этот шаг правильным.

Он выразил надежду, что американские и российские военные поддерживают контакт в различных форматах, чтобы удержать Кремль от дальнейшей эскалации и убедить сесть за стол переговоров.

В то же время финский лидер заверил, что не верит в нападение России на Альянс благодаря надежной системе сдерживания НАТО, а также отметил, что Китай четко дал понять Москве недопустимость использования ядерного оружия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, финский президент ранее подробно анализировал переговорный процесс и объяснял, почему посланцы Трампа не едут в Киев. Напомним, ранее мы также освещали его позицию в материале о том, нападет ли Россия на НАТО.

При этом Стубб откровенно заявлял, что Финляндия ожидает увеличения военного присутствия россиян на границе после завершения войны в Украине.