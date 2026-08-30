Про це йдеться в його інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Що думає Стубб про переговори з Росією?

Політик переконаний, що хтось у Європі має відновити діалог на політичному рівні для розуміння реальної ситуації.

Я думаю, що хтось у Європі повинен відновити діалог з Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам необхідно розмовляти один з одним на політичному рівні,

– висловився він.

Оцінка контактів США з Москвою та ядерні ризики

Александр Стубб відкрито привітав візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, назвавши цей крок правильним.

Він висловив сподівання, що американські та російські військові підтримують контакт у різних форматах, аби відмовити Кремль від подальшої ескалації та переконати сісти за стіл переговорів.

Водночас фінський лідер запевнив, що не вірить у напад Росії на Альянс завдяки надійній системі стримування НАТО, а також зауважив, що Китай чітко дав зрозуміти Москві неприпустимість використання ядерної зброї.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, фінський президент раніше детально аналізував переговорний процес і пояснював, чому посланці Трампа не їдуть до Києва. Нагадаємо, раніше ми також висвітлювали його позицію у матеріалі про те, чи нападе Росія на НАТО.

При цьому, Стубб відверто заявляв, що Фінляндія очікує на збільшення військової присутності росіян на кордоні після завершення війни в Україні.