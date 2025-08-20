Европа сомневается в мирных переговорах Трампа: Politico объяснило, почему так
- Европейские лидеры скептически относятся к готовности Владимира Путина к миру, но поддерживают мирные переговоры, инициированные Дональдом Трампом.
- Европа рассматривает возможность введения новых санкций, если Путин продемонстрирует нежелание завершить войну, и поддерживает инициативу США для проверки.
Европейские лидеры не верят в готовность Владимира Путина к достижению реального мира. Несмотря на это, они поддерживают переговоры, которые предлагает американский президент Дональд Трамп.
Недавний мирный саммит Трампа считают "шансом разоблачить российский блеф" и одновременно укрепить аргументы в пользу новых санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что в Европе думают об усилиях Трампа?
Французский президент Эммануэль Макрон заявил перед поездкой в Вашингтон, что вряд ли Владимир Путин хочет мира. Этого хочет Дональд Трамп, но сам российский диктатор хочет только капитуляции Украины.
Подобный скептицизм разделяют и дипломаты, которые принимали участие в неформальных консультациях Евросоюза. Один из них предположил, что в случае доказательства Путиным его нежелания заканчивать войну, Трамп может начать действовать.
В то же время западные партнеры продолжают поддерживать инициативу США, поскольку, по словам другого дипломата, это станет четким испытанием намерений России, а гарантии безопасности позволят Украине вести переговоры с позиции силы.
Издание пишет, что сам Трамп после встреч с Зеленским и Путиным признал, что о намерениях последнего станет известно в течение следующих нескольких недель, и что "возможно, он не хочет заключать соглашение" с Украиной на самом деле.
Несмотря на вышеупомянутое, в европейских столицах уже готовятся к возможному провалу дипломатии в этом вопросе. Поэтому новый пакет санкций может стать ключевым рычагом давления, если Москва снова попытается затянуть переговоры.
Европа рассматривает дополнительные санкции
Эммануэль Макрон в комментарии журналистам в Вашингтоне призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров по окончанию войны в Украине, подчеркнув необходимость давления на российскую сторону.
Также Владимир Зеленский подчеркивал необходимость санкций в случае отказа России от трехсторонних переговоров. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций будет принят в сентябре.
Об этом пакете заявляла и высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Она подчеркнула, что ключевая причина войны кроется в имперской политике Москвы и заверила о поддержке Киева со стороны блока.