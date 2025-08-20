Европейские лидеры не верят в готовность Владимира Путина к достижению реального мира. Несмотря на это, они поддерживают переговоры, которые предлагает американский президент Дональд Трамп.

Недавний мирный саммит Трампа считают "шансом разоблачить российский блеф" и одновременно укрепить аргументы в пользу новых санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также У Трампа закончились рычаги давления на Европу: чего тогда боятся европейцы

Что в Европе думают об усилиях Трампа?

Французский президент Эммануэль Макрон заявил перед поездкой в Вашингтон, что вряд ли Владимир Путин хочет мира. Этого хочет Дональд Трамп, но сам российский диктатор хочет только капитуляции Украины.

Подобный скептицизм разделяют и дипломаты, которые принимали участие в неформальных консультациях Евросоюза. Один из них предположил, что в случае доказательства Путиным его нежелания заканчивать войну, Трамп может начать действовать.

В то же время западные партнеры продолжают поддерживать инициативу США, поскольку, по словам другого дипломата, это станет четким испытанием намерений России, а гарантии безопасности позволят Украине вести переговоры с позиции силы.

Издание пишет, что сам Трамп после встреч с Зеленским и Путиным признал, что о намерениях последнего станет известно в течение следующих нескольких недель, и что "возможно, он не хочет заключать соглашение" с Украиной на самом деле.

Несмотря на вышеупомянутое, в европейских столицах уже готовятся к возможному провалу дипломатии в этом вопросе. Поэтому новый пакет санкций может стать ключевым рычагом давления, если Москва снова попытается затянуть переговоры.

Европа рассматривает дополнительные санкции