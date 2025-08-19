Он заявил о четкой необходимости подобной позиции со стороны союзников Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
Смотрите также Россия испытывает санкции США: танкеры с газом идут в Азию
К чему призвал Макрон?
Французский лидер в комментарии журналистам в Вашингтоне предложил решение в случае препятствия мирному урегулированию со стороны российской стороны.
Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется усилить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону,
– заявил Эммануэль Макрон.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, провели совместную встречу в Белом доме. Вместе с украинским президентом в США прибыл ряд лидеров Европейского Союза и Альянса.
- Еще накануне переговоров в США Эммануэль Макрон заявил о серьезности ситуации не только для Украины, но и для Европы. Он подчеркнул важность участия в обсуждениях и предупредил о рисках проявления слабости перед Россией.
- Интересно, что Дональд Трамп угрожал России "очень суровыми последствиями" в случае отказа от прекращения огня в Украине. Впрочем, после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске его позиция по этому поводу явно изменилась.
- Сам Владимир Зеленский тоже наголошував на необходимости санкций в случае отказа России от трехсторонних переговоров. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что 19-й пакет санкций будет принят в сентябре.